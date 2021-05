‘En Morena prometieron mucho y cumplieron poco, por eso los mandaremos a su casa’: Faustino Hernández

CULIACÁN._ Morena prometió mucho y cumplió poco, por eso los candidatos de la Alianza Va por Sinaloa ganarán la mayoría de los puestos de elección el 6 de junio, afirmó Faustino Hernández Álvarez, candidato a la Alcaldía de Culiacán por la Alianza Va por Sinaloa.

El Diputado con licencia argumentó que la gente ya se decidió a favor de la alianza entre el Partido Revolucionario Institucional, Partido Acción Nacional y Partido de la Revolución Democrática, y así lo harán constar en las urnas.

“Tenemos claro que Culiacán ya decidió, no tenemos ninguna duda de que vamos a ganar las elecciones este próximo 6 de junio y vamos a ganar de una manera muy clara, contundente, porque cada día se suma más gente, en este proyecto que es el rescate de Culiacán”, aseveró.

“La gente de Morena está muy inquieta, está muy desesperada porque está enfrentando un gran rechazo de los ciudadanos en cada una de las colonias populares, fraccionamientos y sindicaturas, y no podía ser diferente porque se prometió mucho y cumplieron poco, por decir casi nada, por eso los vamos a regresar directitamente a su casa”, añadió.

El priista sostuvo que Morena está presionando a la ciudadanía diciéndole que si no votan por ellos desaparecerán los programas sociales que el partido impulsó desde el 2018, a lo que Hernández Álvarez respondió que esto no será así.

“En su desespero, la gente de Morena está presionando a los electores diciendo que si no votan por ellos van a desaparecer los programas sociales y ustedes saben a qué me refiero, en diversas colonias y comunidades nos han reportado esta situación, que no es otra cosa más que una acción desesperada porque saben que están abajo y que van a perder”, subrayó.

“De nada le va a servir a Morena querer espantar con el petate del muerto que si no votan por ellos van a desaparecer estos programas sociales, esto es falso totalmente, lo sabemos la gente, porque los programas sociales fueron establecidos en la Constitución, en las leyes que están”, agregó.