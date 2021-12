En opacidad, cinco partidos políticos, revela Iniciativa Sinaloa

Iniciativa Sinaloa en conjunto con alumnos y alumnas del Tecnológico de Monterrey realizaron 56 denuncias, de las cuales 34 fueron aceptadas por la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública, éstas derivaron del ejercicio llamado Denuncia por la Transparencia, el cual se realizó por 4 meses y expone que Morena, PT, PAS, PAN y PRI incumplieron con la Ley de Transparencia Local.

El proyecto se hizo buscando incentivar las denuncias por prácticas de opacidad de sujetos obligados, explicó Marlene León Fontes, directora de Iniciativa Sinaloa, con hallazgos principalmente en partidos políticos y sus prácticas de opacidad.

“En 4 meses Iniciativa Sinaloa junto con esos alumnos y alumnas buscamos reducir las prácticas de opacidad de los sujetos obligados, específicamente en los partidos políticos de Sinaloa, recordemos que en Sinaloa, a diferencia de otras entidades del país, desde el 2002 los partidos políticos son sujetos obligados a diferencia de a nivel nacional, que lo han sido desde el 2017”, detalló la activista.

El ejercicio consistió en identificar todas aquellas obligaciones que marca la Ley de Transparencia local que están obligados partidos políticos a publicar, identificando varias obligaciones que no estaban cumpliendo los partidos locales y a partir de ello se presentaron 56 denuncias por opacidad.

“Las 56 denuncias realizadas fueron 20 en contra de Morena, 10 del PT, 10 del PAS ocho del PAN y siete del PRI, de esas denuncias fueron aceptadas 34 por la CEAIP, otras fueron declaradas improcedentes y una fue desechada, mientras que 11 están pendientes por resolver su estatus”, detalló León Fontes.

Las denuncias tienen que ver porque esos partidos políticos no publicaron su padrón de contratistas, gastos de publicidad oficial, convenios, mecanismos de participación ciudadana, personal contratado por honorarios, recomendaciones de derechos humanos, contratos, permisos, licencias o autorizaciones otorgadas.

Tampoco estudios financieros con recursos públicos, ni indicadores de resultados o dictámenes de los estados financieros, resultados de auditoría realizadas, acceso a información pública, trámites ofrecidos y estructura orgánica.

“Cabe destacar que en este momento estamos esperando la resolución del órgano garante local, la CEAIP, para que nos indique si éstas 34 denuncias que han sido aceptadas cuál va a ser la resolución, ahorita estamos en etapa de esperar, ahí se va a determinar a través de una resolución si amonestan o no a partidos políticos con base si esos cumplen o no con las obligaciones que no han estado transparentando o publicando”, abundó la activista.

La intención del ejercicio junto con la academia, puntualizó, tiene por objetivo identificar prácticas de opacidad por parte de los sujetos obligados, también promover el uso de las denuncias por incumplimiento de obligaciones como herramientas para fortalecer la rendición de cuentas en Sinaloa, lograr la aplicación de sanciones para sujetos obligados generadas por el incumplimiento de obligaciones y reducir las prácticas de opacidad de los objetos obligados como lo son los partidos políticos a través de la promoción de denuncias ciudadanas.