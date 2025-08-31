$!En primeros 7 meses de 2025 Sinaloa registró más de 2 mil 500 delitos contra la vida

En los primeros 7 meses de este 2025 el estado de Sinaloa registró 2 mil 536 delitos contra la vida y se colocó en quinto lugar en este rubro, de acuerdo a la organización México Evalúa.

De manera desglosada el estado registró mil 063 homicidios dolosos de enero a julio de 2025, 353 homicidios culposos, 24 feminicidios, 585 personas desaparecidas y 511 casos de otros delitos contra la vida como lesiones y torturas.

En el ranking nacional Sinaloa se encuentra por debajo de cuatro estados, mismos que superan los 3.02 millones de habitantes de la entidad.

Guanajuato en primer lugar con 4 mil 058 delitos contra la vida y con 6.1 millones de habitantes, seguido del Estado de México con 4 mil 031 delitos contra la vida y 16.9 millones de habitantes, en tercer lugar Baja California con 3 mil 614 delitos contra la vida y 4.1 millones de habitantes, y Ciudad de México con 2 mil 966 delitos y 9.2 millones de habitantes.