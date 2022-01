En Sinaloa, delito de amenazas se dispara: hay más de 2 mil 400 denuncias en dos años

El delito de amenazas en Sinaloa se disparó: de los poco más de 300 casos denunciados en 2017 hasta superar las mil 300 en 2021.

Según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, este delito ya promedia el centenar de denuncias por cada mes.

“No, es que sí ha habido más y efectivamente más gente se ha animado a denunciar, nomás que se trata de un trámite muy especial y muy engorroso”, dijo Leonel Aguirre Meza, presidente de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del Estado de Sinaloa.

“Desfortunaddamente la mayoría de las veces, la gente cuando acude a denunciar se topa con que algunos agentes del Ministerio Público lo primero que te preguntan es que si llevan alguna lesión visible y generalmente muchas de las personas no presentan nada más que documentación para comprobar la. No los atienden de una forma debida”.

Los años 2021 y 2020 son los más atípicos desde 2016, porque superaron los más de mil casos.

En 2016 la Fiscalía General del Estado tuvo 532 casos para investigar, pero el número bajó hasta los 307 en 2017, pero luego las cosas se fueron de 446 en 2018 a 653 en 2019, hasta dispararse con mil 145 casos en 2020 y mil 311 al cerrar el 2021.

“Para que este tipo de delitos puedan configurarse deben pasar varias cosas, el nivel de crecimiento de la violencia en general, incluso ahí está la violencia intrafamiliar, que va en aumento, aunque tenemos una serie de organismos públicos que tienen la finalidad de proteger, de prevenir la violencia de género, pues hay mucho por hacer todavía”, agregó Aguirre Meza.

“La gente ya no confía tanto para poder denunciar, porque muchas de las personas que han sido denunciadas por amenaza, han cumplido las mismas. Los agresores se animan a violar las medidas preventivas, de las personas que tenían las ordenes de protección”.

Aguirre Meza recordó varios casos de víctimas que hicieron denuncias por las amenazas y tenían órdenes de restricción y protección y aún así terminaron asesinadas.

“El llamado es que de ese delito se dé un seguimiento desde el inicio, que es el primer eslabón de una cadena que termina hasta la muerte de la persona agredida”, dijo.

“Es que también exponencialmente ha crecido mucho la violencia general, al participar el crimen organizado, la impunidad, la corrupción, no es cierto que cuando uno pone denuncia y pide orden de protección, no es cierto que no va a pasar nada. Ahí está el foco rojo que la misma estadística demuestra que hay algo que hacer”.