En Sinaloa no estamos en una situación de alarma absoluta: Rocha Moya

Sinaloa, y Culiacán sobre todo, no está en una situación de alarma absoluta, defendió Rubén Rocha Moya, Gobernador del Estado, sobre los hechos delictivos suscitados este jueves luego de la detención de Ovidio Guzmán.

En entrevista para Milenio, negó que en la entidad estén las condiciones que hubo cuando se presentó el ‘Jueves negro’ en el 2019; afirmó que ya está todo bajo control y dentro de poco se podrá seguir la vida con normalidad.

“No vamos a tardar, lo que yo quisiera es extremar hasta el último momento para evitar el riesgo y la gente que nos comprenda un poco, no estamos en una situación de sitio, no estamos en una situación de alarma absoluta, pero podemos evitar si nos aguantamos un poco, no creo que vayamos a tardar mucho, ya esto está prácticamente bajo control”, aseveró.

El Gobernador recalcó que lo que se presentó este jueves no es similar al “Jueves negro” del 17 de octubre del 2019, cosa que para él, es algo que se debe celebrar.

“El detalle fundamental para nosotros que tenemos que celebrar en medio de lo que tú quieras, es que no ha habido afectación a la ciudadanía, no ha habido el hecho de que se llegue a ciertos puntos, a lo que llegó en el ‘19 que se fue hasta los lugares donde viven las familias de los militares y eso se generó un problema de alarma y caos”, indicó.

Rocha Moya instó a la ciudadanía a no salir a la calle aún, sobre todo en Culiacán, debido a que aún hay presencia de gente armada en la capital del Estado, además reconoció que él desconocía el operativo para la detención del hijo de Joaquín Guzmán Loera.

“El Secretario de Gobernación ha estado en comunicación conmigo, probablemente estuvo después de hora y media de que iniciara el operativo, con esto te respondo, que yo no estuve enterado de manera anticipada de que el operativo se iba a realizar”, informó.

Reconoció que de momento no tiene reporte de personas fallecidas, solo de 18 heridos, donde la mayoría podrían tratarse de elementos de seguridad y civiles armados.

“Hasta ahorita no tenemos el reporte de fallecidos, tenemos el reporte de 18 personas en los hospitales, la mayoría son miembros de las fuerzas armadas”.