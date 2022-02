En Sinaloa no hay contrapeso que exija transparencia, expone Mario Zamora

Si hay un compromiso con la transparencia se debe iniciar con las finanzas públicas, señaló el Senador Mario Zamora Gastélum por las declaraciones de integrantes del Congreso de Sinaloa que cuestionaron la petición del Senador de mostrar los documentos del préstamo solicitado en diciembre por el titular del Ejecutivo, en lugar de respaldar que haya transparencia por el Gobierno, considerando así que no hay una división de poderes o contrapeso en Sinaloa.

“Me extraña que estos diputados por querer quedar bien con su jefe o por quien creen que es su jefe, porque no entienden que su jefe debe de ser la gente y el Poder Legislativo es distinto al Poder Ejecutivo, nada más los muestra ignorantes al ni siquiera saber en dónde están sentados y cuál es su labor”, declaró el Senador priista.

Zamora Gastélum cuestionó que no se sepa si se adelantaron participaciones de la federación o si fue un apoyo extraordinario, de ser el primer caso, consideró que se está pateando el bote hacia adelante, en lugar de tener un plan de austeridad para que una situación similar no se presente de nuevo.

Por el monto y el momento en que se dio el préstamo, enfatizó que se debe dar a conocer con pruebas la información, exclamando que si no hay contrapeso que lo solicite, el Gobierno del Estado va “a tirar para el monte”, detallando que la calidad de un Gobierno es proporcional a la calidad de la oposición, por lo que consideró que el papel de las y los legisladores es triste.

“Yo lo que espero del Congreso local es que haga su trabajo y su trabajo es estar a favor de la transparencia ¿cómo se combate la corrupción? con transparencia, eso lo dice todo el mundo y así se conoce, que no se vean ignorantes, que no se vean grillos, no es politiquería, son las finanzas del Estado de Sinaloa”, solicitó.

“Qué vergüenza que un diputado local no diga que está a favor de que se conozca esa operación, yo no estoy diciendo que la operación fue mala, al contrario, yo creo que el Gobierno lo debería de presumir: se vio en un problema, acudió al crédito, resolvió el crédito y pagó los aguinaldos”, agregó.

Además de que la información, expuso, ya se había solicitado al Secretario de Administración y Finanzas por medio de un oficio y una solicitud de acceso a la información vía Plataforma Nacional de Transparencia, pues se ha expuesto de la solicitud y el estado del crédito, pero no se ha mostrado documento alguno.

En relación a los comentarios de diputados sobre su solicitud en este momento que la administración estatal no es del mismo partido al que pertenece, PRI, sino de Morena, Zamora Gastélum dijo que él siempre se ha manifestado sobre esos temas, que se reduce siempre a la transparencia, mientras que los diputados locales, indicó, solo usan la palabra transparencia en los discursos y no en los hechos.

El Senador sinaloense detalló que una vez que Quirino Ordaz Coppel dejó la administración y entró Rocha Moya, se dijo que el proceso de entrega-recepción había sido bueno y que todo estaba muy bien y se celebró el órden de los acontecimientos, discurso que cambió una vez que ya estuvo el actual Gobernador al frente.

“De repente entra el Gobernador en noviembre y en diciembre, él lo dijo no lo dijo nadie más, que estaban con distintos bancos solicitando créditos para poder pagar los aguinaldos”, resaltó Zamora Gastélum, agregando que cualquier persona que tenga un negocio se prepara para los gastos de diciembre, lo mismo que debió aplicar en el estado.

“Lo único que yo estoy pidiendo es que lo que dijeron en palabras, enseñen los documentos”, manifestó, reiterando la petición de que se muestran contratos de crédito, de finiquito y oficios de la federación si existen, ya que es recurso público y no privado, por lo que la información también debería ser pública para la ciudadanía.