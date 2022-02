En Sinaloa, partidos podrán recibir cerca de $7 millones provenientes de militantes y simpatizantes, de financiamiento privado

Los partidos políticos en Sinaloa no podrán recibir más de 2 millones 834 mil 189.83 pesos en donaciones de particulares que se encuentran dentro del padrón de militantes, ya sea en aportaciones económicas o en especie, determinó el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa.

En cuanto a los particulares que simpaticen con el movimiento pero que no estén dentro de la militancia, de forma individual no podrán exceder los 252 mil 010.98 pesos de donaciones, y el partido no podrá aceptar más de 5 millones 040 mil 219.50 pesos entre todas las aportaciones de simpatizantes.

Este límite de financiamiento privado será aplicable durante el ejercicio 2022.

El Consejero Electoral y titular de la Comisión de Prerrogativas de Partidos Políticos, Óscar Sánchez Félix, señaló que las determinaciones de dicho monto se establece en conformidad con los artículos 64 y 65 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, y artículo 123 del Reglamento de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral.

El monto del límite de financiamiento de militantes resultó del acuerdo de que las aportaciones de la militancia tendrán el límite anual del 2% del financiamiento público aprobado para los partidos para su funcionamiento de 2022, el cual asciende a 141 millones 709 mil 491.60 pesos.

En el caso de financiamiento de simpatizantes, se tomó a consideración el 10 por ciento del tope de gasto para la elección de la Gubernatura de 2021, que fue de 50 millones 402 mil 195.20 pesos; lo que resultó en 5 millones 040 mil 219.50 pesos límite que cada partido político; y la cantidad de aportaciones individuales de 252 mil 010.98 pesos, equivale al 0.5 por ciento del tope de gasto para la elección de la Gubernatura de 2021.