En Sinaloa personas con discapacidad representan el 4.9 por ciento de la población

En el estado de Sinaloa las personas que tienen alguna discapacidad que les impide o les dificulta realizar actividades cotidianas representan el 4.9 por ciento de la población total de la entidad, de acuerdo a datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía con información de 2020.

Son 147 mil 958 las personas que respondieron no ver u oír a pesar de utilizar lentes o aparato auditivo, que tienen dificultades para caminar o no pueden hacerlo, que no pueden concentrarse, hablar o comer por su cuenta.

De este total el 51.8 por ciento son mujeres, mientras que el 48.2 por ciento son hombres, el 1.4 por ciento habla alguna lengua indígena, y el 85 por ciento se encuentra afiliado a un servicio de salud; además el 17.1 por ciento es analfabeta.

De las 147 mil 958 personas identificadas como discapacitadas 68 mil 717 son jefas o jefes del hogar.

Entre las discapacidades identificadas destaca la incapacidad de caminar con 49.8 por ciento y la discapacidad visual con 40.4.

Este 3 de diciembre se conmemora el Día Internacional de las Personas Discapacitadas, proclamado desde 1992 por la Asamblea General de las Naciones Unidas.

“El término discapacitado se usa para definir una deficiencia física o mental, como la discapacidad sensorial, cognitiva o intelectual, la enfermedad mental o varios tipos de enfermedades crónicas. Las personas con discapacidad, la minoría más amplia del mundo, suelen tener menos oportunidades económicas, peor acceso a la educación y tasas de pobreza más altas”, expone en un comunicado la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

“Cada año tiene por objeto ayudar a entender las cuestiones relacionadas con la discapacidad, los derechos de las personas con discapacidad y los beneficios que se derivarían de la integración de estas personas en todos y cada uno de los aspectos de la vida política, social, económica y cultural de sus comunidades”.