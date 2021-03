Luego de que el Gobernador Quirino Ordaz Coppel señalara al Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que Sinaloa tenía un estigma de violencia, Culiacán ha atravesado por una serie de hechos violentos que van desde el asesinato de jóvenes en la vía pública, tiroteos y denuncias de privación ilegal de personas.

Esta semana, recordó Óscar Loza Ochoa, de la Comisión de Defensa de Derechos Humanos del Estado de Sinaloa, que cuando salía de su oficina en el centro de la ciudad de Culiacán, se topó con un cartel impreso en una hoja con la imagen de un joven y datos, en el que pedían ayuda por que se encontraba desaparecido.

“Eso confirma lo que se ha publicado recientemente y en los meses anteriores, en el sentido de que 3.6 personas a diario son privadas de la libertad en el estado de Sinaloa, aún cuando fueran menos es muy grave y los medios han dado cuenta; son hechos que no reportan y la autoridad no registra todo lo que se da”, señaló.

“Hay hechos violentos en los que están de por medio armas de fuego, la privación ilegal de muchos ciudadanos, a la luz del día... eso te habla de que no les importa, quiere decir que no los inhibe hacerlo en lugar público; no les sube la presión ni el precio el hecho de ahora circulan por los alrededores patrullas y que puedan obviamente ser detenidos”.

Loza Ochoa criticó que se cuente con un sistema de cámaras de seguridad que muchas de ellas están inservibles, reparadas o restituidas por los constantes ataques.

“Lo que nos tiene que llevar obviamente a preguntar a la autoridad si hay una estrategia muy concreta para combatir esta y otras problemáticas”.

“... no existen más que retenes que hemos visto en algunos lugares de la ciudad”.

También lamentó que haya problemas de coordinación, que bien el Fiscal General puede decir que la prevención no es un asunto suyo, pero no hay una reacción.

“Las cámaras no nos han dado, hasta hoy, más que nos cuesten mucho”, agregó.

Luego dijo que sólo conoce un caso, de los importantes, en el que haya habido una ayuda desde las cámaras de videovigilancia.

De los dichos del Gobernador, Loza Ochoa recordó que han presumido que bajó la incidencia.

“Si se refiere a homicidio, yo he estado insistiendo que las cuentas no nos salen; porque hay veces que encuentran de esos que alguien dejó por ahí tirado, abandonado, a pero no tomamos en cuenta que el delito de desaparición forzada a muchos de ellos se les encuentra en fosas clandestinas, obviamente muertos y no están contando en la cifra, en la contabilidad como tales”, expresó.

“No se están sumando estas personas muertas y no nos están saliendo las cuentas”.