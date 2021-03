En Sinaloa ya fueron notificados las y los candidatos de Morena, expuso Victoria Sánchez Peña

CULIACÁN._ La Diputada local con licencia Victoria Sánchez Peña informó que el día 19 de marzo se le notificó que era la candidata al Distrito 15 local por Morena, de ahí que el sábado 20 de las 20:00 horas ella y su suplente acudieron a la sede estatal del partido a firmar los documentos que serán entregados al órgano electoral, asimismo las y los candidatos de Morena en conjunto con el PAS.

Fue el Delegado estatal, Senador Américo Villarreal, quien informó a la legisladora sobre su candidatura, por lo que acudió a hacer el proceso necesario para su registro ante el Instituto Estatal Electoral, pero no se le informó si tenía que acudir al mismo o alguien realizaría el registro de todas las candidaturas.

“Ayer estuvimos en la oficina firmando la solicitud de registro ante el INE”, dijo la legisladora, sin embargo, espera que quede registrado ante el IEES para hacerlo oficial, pues teme que haya algún cambio todavía por parte del partido.

“Yo creo que ellos se van a hacer cargo, porque hasta ahorita, hace ratito yo pregunté si tenía que ir al INE a firmar o algo y me dijeron que iban a investigar y me iban a avisar, porque hasta ahorita no nos han dicho, al menos a mí no me han dicho que vaya al INE, ayer firmé toda la documentación en el partido y ya ellos se iban a hacer cargo”, agregó respecto al cuestionamiento si acudirían al IEES o una persona del partido haría todos los registros de Morena en candidatura común con el PAS.

Ante el límite de tiempo para informar oficialmente a la ciudadanía, militantes, simpatizantes y medios de comunicación quiénes son las y los candidatos a las alcaldías y diputaciones locales y federales, la legisladora señaló que tampoco a la militancia se les ha informado al respecto, por lo que están a la espera de que el Comité Ejecutivo Nacional dé esta información.