En todas las encuestas Mario Zamora Gastélum afirmó que va en ascenso, y su rival más cercano para la Gubernatura, Rubén Rocha Moya, está en franco descenso.El abanderado del Partido Revolucionario Institucional, Partido Acción Nacional y Partido de la Revolución Democrática, está confiado de que le ganará la elección al candidato de Morena y el Partido Sinaloense, y así lo están acercando las encuestas, como lo es la de El Financiero, que lo sitúa en un empate técnico con Rocha Moya.“Yo soy muy respetuoso de todos los estudios de opinión, debo de reconocer. A mí en lo personal me gusta mucho la Estadística, la Econometría, revisé la encuesta de este medio nacional de El Financiero hoy en la mañana y más allá de los numeritos que si dos puntos, que si un punto, que si 15, lo que sí dicen la gran mayoría de las encuestas que se han publicado es algo muy claro y que es lo más relevante en las encuestas: las tendencias, una candidatura que va en pleno ascenso, que crece como la espuma y otra candidatura que claramente se ve que viene de bajada y en resbaladilla”, manifestó.“No hemos parado y no vamos a parar hasta dentro de siete años si Dios nos presta vida. No vamos a parar, el primer día en el primer minuto empezamos en Guasave, fuimos a Mazatlán, fuimos a Elota, fuimos a Culiacán, estuvimos aquí, fuimos a Salvador Alvarado y concluimos en Los Mochis. Recorrimos seis municipios ese domingo en el inicio de campaña, tocamos los siete distritos federales electorales, no vamos a parar y ustedes lo que van a ver es, como somos los sinaloenses: entrones, valientes, dinámicos, fuerza, energía, vitalidad”, ponderó.El priista argumentó que a 57 días de la elección, está confiado de salir triunfante. Durante un evento realizado en la sede municipal del PAN, compartió que está orgulloso de representar también al partido blanquiazul y que nadie se arrepentirá de votar por él, tanto la militancia de los tres partidos que integran la alianza, como quienes son apartidistas.“Yo estoy muy contento y muy orgulloso de ser el candidato del PAN y vamos a ser un gobierno donde los panistas y sobre todo el ciudadano común, el que no milita en un partido va a decir “valió la pena haberle dado mi voto a Mario Zamora”, indicó.