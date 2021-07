En vela, esperan afuera del Hospital del IMSS en Culiacán por familiares internados por Covid

Una silla plegable que se convierte en una especie de catre y una manta se la dividen entre dos, una descansa un rato y luego la otra toma su turno para reposar, así es como dos hermanas describen que duermen por las noches afuera del área de atención a pacientes Covid-19 del Hospital del IMSS Regional 1.

Ellas, aunque no quisieron compartir sus nombres, relatan cómo es la espera al tener a un familiar internado en el área de atención a pacientes con dificultades respiratorias de esta institución médica.

Su hermano fue internado el martes y desde entonces están en vela, esperando el turno de cada 24 horas, que es cuando el personal médico sale a dar información sobre el estado de salud de los pacientes encamados.

“Salen a decirte cualquier cosa que necesite, si necesita pañales o toallitas, papel de baño, así cositas que necesite, te hablan y te dicen”, comentan.

“La información que te dan lo dividen en dos grupos, a unos se los dan en la mañana y a otros en la tarde, entonces a cada uno se le dice en su turno, si ya te avisaron por la mañana, entonces por la tarde ya no te dicen”, detallan.

Son de un rancho fuera de la ciudad y desde que a su hermano se le complicó su estado de salud, es que tienen que estar al igual que varios de los demás familiares durmiendo en las banquetas, esperando buenas noticias.

“Por ejemplo, nosotras somos de rancho y somos dos y una se va a un mandado y la otra se queda y así le hacemos... nosotras aquí nos quedamos toda la noche, ella descansa un rato y después descanso yo, otro rato y así le hacemos”, comenta.

En los pocos días que han estado ahí detallan cómo les ha tocado observar cuando llegan los pacientes, así como cuando mueren y la unidades móvil de la funeraria se lleva el cuerpo.

“Como ahora si a caso llegaron unos dos, ayer sí llegaron como unos cinco o seis, pero a veces los trae del área de urgencias para acá a hacerles a alguna prueba y luego los regresan, ayer creo que sí murió uno, lo vimos salir”, detallan.

Este tipo de historias se repiten, Alberto tiene a su papá internado también desde el martes, el señor de 55 años entró con una baja oxigenación.

“Ahorita nos dijeron que está consumiendo algo de oxígeno y está oxigenando al 96 por ciento, lo tienen encamado en observación”, comenta.

“Es el área a la que nos mandaron, no sabemos si hay otra, nos dicen que la información está algo lenta porque sí está saturado... sí nos hemos dado cuenta que sí hay mucha gente y aparte no fluye muy bien la información, nos dicen a veces un horario y no lo cumplen”.

Aumento de contagios y ocupación de camas

En el estado el número de pacientes activos ha pasado su cifra récord en lo que va de este año, llegando a alcanzar en el más reciente reporte del 8 de julio un total de 2 mil 019 contagios activos, de los cuales mil 007 se encuentran en Culiacán, municipio que es el epicentro de la pandemia en el estado.

Los datos de Salud Sinaloa señalan, que se tienen tan solo un 28 por ciento de ocupación de camas de acuerdo a los espacios disponibles que son mil 417 en instituciones de salud públicas y privadas de la entidad.

Conforme a datos del Sistema de Información de la Red IRAG de la Secretaría de Salud federal, Sinaloa es el estado que se encuentra en segundo lugar a nivel nacional con mayor porcentaje en ocupación de camas, con un 43.11 por ciento, solo es superado por Baja California Sur, que llega al 69.96 por ciento.

En el caso de Culiacán, la ocupación de camas está en un 52 por ciento en el Municipio, siendo el Hospital General de la capital del Estado el que tiene más pacientes, ya que está en un 82 por ciento de su capacidad.

En lo que corresponde al área de cuidados intensivos, el 78 por ciento de las camas en el Hospital General están ocupadas.