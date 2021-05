Entierra Teesin reclamo de Morena y PAS por recuperar la frase Cuarta Transformación o 4T; sobresee nueva impugnación

El Tribunal Estatal Electoral de Sinaloa decidió sobreseer o eliminar un recurso de revisión de Morena y el Partido Sinaloense con que pretendían dar marcha atrás a una decisión del Instituto Estatal Electoral que les prohibió a sus candidatos el uso de la frase Cuarta Transformación o 4T en sus campañas, por tener referencias con el Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador y con el gobierno federal.

En sesión pública, el Teesin sesionó por un par de horas, y gran parte de la jornada se la llevó una polémica por el análisis de la revisión ordenada por la Sala Superior a un caso de Luis Guillermo Benítez Torres, Presidente Municipal de Mazatlán, a quien se le acusó de realizar actos anticipados de campaña por la realización de una reunión con el gremio de músicos y la rifa de instrumentos. El primero de los casos en tocar fue el de la frase o las siglas 4T.”... el Tribunal determinó, por mayoría de votos, sobreseer el recurso”, dice el informe del Teesin.

“Ello, en virtud de que al haber sido resuelto el procedimiento sancionador especial 17 de 2021, en el cual se declaró la existencia de la infracción consistente en la utilización de frases similares o alusivas a las usadas públicamente por cualquiera de las instancias de gobierno, por parte de los candidatos Rubén Rocha Moya, Luis Guillermo Benítez Torres, Jesús Estrada Ferreiro y Gerardo Vargas Landeros, así como por Morena y PAS, expediente del que deriva la adopción de las medidas cautelares, es evidente que el recurso de revisión quedó sin materia, dado que fue declarada la existencia de la infracción denunciada y, como consecuencia, se determinó la prohibición definitiva de tales expresiones”.

En el caso de la acusación contra Benítez Torres, el proyecto presentado por el magistrado Luis Alfredo Santana, llevaba mas intención de declarar como inexistentes las infracciones atribuidas al candidato a la Presidencia Municipal de Mazatlán.

Según el magistrado, no había evidencia para acreditar que las conductas denunciadas tuvieran como finalidad posicionar o favorecer alguna candidatura, antes del inicio de las campañas electorales, ni tampoco obtener el apoyo de la ciudadanía para ser electo a un cargo de elección popular. La reunión se realizó el 27 de marzo, y el inicio de las campañas se registró el 3 de abril.

”De igual forma, no se demostró la promoción personalizada, dado que el denunciado no es un servidor público, ni la utilización de recursos públicos, pues no se probó la participación del Ayuntamiento de Mazatlán en la realización del citado evento”, dice el informe.

“Sin embargo, la mayoría de las magistraturas discrepó de lo propuesto en el proyecto de resolución y votó en contra, por lo que la Magistrada Presidenta, conforme con sus atribuciones, designó a una distinta magistratura para que elaborara el engrose respectivo con los razonamientos correspondientes”.