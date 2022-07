El plan de trabajo era realizar una cancha en las instalaciones de lo que era el Isjude, pero terminó con el descubrimiento de un túnel. Eran finales de los años 80 cuando el ingeniero civil Roberto Rodríguez y sus compañeros se adentraron en un túnel que apenas pudieron explorar unos cuantos metros, antes de que la luz se perdiera en el ambiente oscuro.

“Cuando me tocó ser empleado del Capfce, que era supervisor, y no me acuerdo si era el 87 o el 88, llegó una autorización para construir una cancha múltiple, atrás en una vía que no tenían, que estaba medio desperdiciada en lo que antes era el internado frente al estadio de la universidad y de la plazuela, lo que fue el Isjude”, señaló.

Por ese motivo, se dieron a la tarea de ir a medir el espacio para ver si era el apropiado para la realización de la cancha, por lo que fueron atendidos por la entonces directora.

“Estuvimos platicando un poco y nos dice: “no, es que ahí no se puede”, a ver nosotros tercos por querer que se desarrollara y se hiciera esa obra, que iba a ser un beneficio para los alumnos en ese momento en esa escuela”.

Después de algo de insistencia por parte de él y sus compañeros, la directora de la escuela le habla al personal de intendencia para que levante una tapa de madera, “entonces ya la destapa y salía un olor y todo estaba oscuro, y había un pasadizo y bajaba uno, y pues era un túnel, un hoyo, entonces le preguntamos si nos podíamos meter”, dijo.

Fue así que en ese momento el interés por construir la cancha quedó de lado y ganó la curiosidad por saber qué es lo que había ahí dentro, y es así que se adentraron en ese espacio oscuro y maloliente.

“Este túnel por lo viejo que estaba y lo que ya no tenía funciones desde no sé cuándo, pues tiene ahí anidados muchos murciélagos y chinacates, y ellos mismos ahí con su guano se genera un gas, es muy malo para los pulmones, puede haber ahí algún problema”,

“Pero nosotros dijimos, ’bueno vamos a entrar’, y al entrar llevamos una lámpara de mano y a los 5 o 7 metros se apaga la luz, no porque se acabara la pila, sino porque simplemente ahí había algo, un gas o una especie de material que inhibía y que no permitía que permaneciera la luz de la lámpara”.

Relató que adentrados a esa distancia, lo que hicieron fue regresar hacia el punto donde se veía el destello de luz y que era la entrada del túnel por la cual habían ingresado.

“Era más que nada la inquietud de la novedad, si lo hubiéramos pensado tantito a lo mejor ni nos metemos, ¿por qué?, porque qué tal si se cae, si nos tapa, si nos quedamos a atorados, entonces ya nos salimos y seguimos platicando con ella”, dijo.

Al salir, continuó la plática con la directora, quien les dijo que ese túnel a lo que ella tenía entendido iba de ahí y atravesaba lo que es la calle Ángel Flores y Antonio Rosales, no exactamente el trazo de la calle, pero era la línea que seguía.

“Nos contó que ahí ese túnel la altura que tenía era para que un jinete a caballo pudiera salir huyendo por equis causa, yo creo que en toda la historia de Culiacán, han de haber habido varias funciones de ese túnel”, señaló sobre lo que le relató la directora de ese lugar en aquel tiempo.

El ingeniero detalló que aproximadamente debieron haber sido 2.50 y 3 metros de altura los que tenía la entrada de este túnel

Se habla de que ese túnel tenía conexión a otros puntos de la ciudad, y que finalmente terminaba llegando hasta la Divisa, pero esto no se ha comprobado del todo.

“Hasta ahí nos quedamos nosotros con ese recuerdo de lo que habíamos vivido y que habíamos participado en haber entrado”, dijo.

El ingeniero lamentó que en aquella época no tuvieron el tiempo, ni la idea de poder conseguir una cámara fotográfica para poder guardar alguna evidencia de lo que ellos pudieron presenciar al entrar a este túnel.

“La verdad es que yo cuando se trata del tema de los túneles de Culiacán, bueno pues sí me toca a mí platicar, yo cuento lo que me contó vivir, pues de ahí a que la estructura a dónde va, a dónde cruza, eso ya es un asunto oficial que pudiera ser real, pero no hay forma de cómo comprobarlo más que haciendo un aforo y tratando de entrar a ver, pero aquí atraviesan tantas propiedades que no creo que alguien tenga la disposición”, comentó.