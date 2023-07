“Tranquilo, yo no he cometido ningún delito, estoy compareciendo ante este llamado, pero con la frente en alto, el que no ha hecho nada malo no tiene por qué estar cabizbajo en estas circunstancias”, expresó el Rector a su llegada.

Inmediatamente fue acechado por los medios de comunicación, incluidos los de la UAS, sin embargo, conforme avanzaba el Rector varios reporteros vieron cómo la multitud los alejaba de él, de tal manera que llegó a la sala de espera con un solo reportero.