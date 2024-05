El espacio no cuenta tampoco con contenedores para depositar ahí la basura, por lo que las bolsas con desperdicios están al aire libre y eso sin contar que a veces, hay gusanos por la cantidad de días expuestos bajo los rayos del sol.

Guadalupe Marlen comentó que en la zona hay muchos gatos y perros que abren las bolsas de basura buscando qué comer, porque como no pasa la basura regularmente, se amontonan y sucede el problema.

“Pues al principio estuvo muy bien, porque pues, habían hecho los edificios estos y el alumbrado sí funcionaba y todo, pues no se miraba basurero, no se miraba tanto basurero y pues también los perros y los animales son los que hacen”, dijo.

“Sí ha creado gusanos eso y mal olor y moscas. Yo no puedo tener la ventana así y ahorita la abrí porque se siente bien caliente la casa porque tengo la olla ahí”, comunicó.

La vecina mencionó que algunos se pusieron de acuerdo para comprar un contenedor de basura hecho de fierro, que es el que se puede ver en el exterior de algunas viviendas.

“Sí me gustaría que hubiera... de hecho, varios vecinos recaudaron fondos para hacer su propio contenedor de basura, en su edificio”, señaló.

“Yo no tengo acceso de ir a tirar basura ahí o allá, la tengo que poner ahí. De hecho, nuestro departamento lo ponen allá en aquellos verdes y ayer pues se pusieron a quemar la basura ahí”, explicó Guadalupe Marlen.

Gloria Lideth Venegas Pérez, es otra habitante de la colonia, que vive desde hace más de un año en la casa con sus dos hijos, de siete y diez años, y su esposo, que es el principal proveedor de la familia.

Expuso que no le gusta que al anochecer, la colonia esté a oscuras con unas cuantas luces de la casas y del parque iluminando las calles, pues al salir a la tienda o estar afuera, tiene que usar su teléfono celular para ver por dónde pisan.

“No tiene casi, la lámpara no sirven... de toda la calle, como esa ira, no tiene lámpara miren, estas no sirven, ni aquellas”, explicó.

En el tema de del arroyo grande, Seiden Reyes una joven de 18 años, externó que es difícil vivir en la zona, ya que como ella colabora en el negocio de sus padres, que es un abarrotes y una tortillería, a veces la peste de la basura y los animales muertos queda impregnado en el lugar.

Así también confirmó que en el tiempo de lluvias es cuando la problemática se agrava, porque en primera, se inunda y no pueden pasar las personas; en segunda, hay varios accidentes, como la caída de dos automóviles el año pasado

“Pues normalmente es en el tiempo de lluvias cuando se caen y como dos carros se han ido por ahí, por, como barranquito. Hay problema de que queman mucha basura, demasiada basura”, precisó.

Seiden informó que todos los años van y limpian lo que hay dentro del canal, pero que solo amontonan la basura y ya no vuelven hasta el siguiente año.

“Dicen que van a venir a limpiar, pero nomas como que amontonan y ya no vuelven”, comentó.

“En esta semana andaban limpiando, pero no he visto como, ese pedazo de ahí donde está el cerro con basura, nunca lo limpian”, destacó.

Ambas amas de casa, Gloria Lideth y Guadalupe Marlen, exigieron al Gobierno Municipal que arreglara la problemática de la basura poniendo contenedores y que pasara regularmente los camiones recolectores. También que arreglaran el alumbrado público, porque quieren ver por dónde van de noche.

“Quisiera que hubiera contenedores en todo, para la basura”, expresó Venegas Pérez.

Así también, la joven de 18 años pidió que se limpiara como era debido el arroyo y cerraran más el espacio, para que no ocurrieran accidentes.

“Que se limpiara y se cerrada para que no puedan quemar cosas o tirar cosas”, externó Seiden Reyes.