CULIACÁN._ El Gobierno del Estado entregó la obra de ampliación de la carretera principal de la comunidad Guadalupe Victoria, conocida como “El Atorón”, la cual tiene una longitud de mil 560 metros y requirió una inversión por 14 millones 936 mil pesos.

El Secretario de Obras Públicas, José Luis Zavala Cabanillas, explicó que la carretera fue ampliada de siete a 17 metros, la carpeta asfáltica tiene cinco centímetros, cambiaron la base y la subrasante de 15 centímetros, que es el suelo de fundación del pavimento

“Cuando empezamos a hacer la carretera, nos encontramos que el drenaje estaba completamente colapsado por la calle principal y lo tuvimos que cambiar completamente. También tuvimos que cambiar el agua potable y pusimos alumbrado público, así como construimos el camellón central con guarnición tipo ‘A’. La inversión total fue de 14 millones de pesos aproximadamente”, explicó el funcionario estatal.

En el evento, el Gobernador Rubén Rocha Moya comentó que llegó a la comunidad sin invitación acompañado por el Secretario General de Gobierno, Enrique Inzunza Cázarez, y en reunión con los comisarios ejidales, le solicitaron la ampliación de la vía.

“Me dijeron, pues aquí lo que queremos es que se amplíe y se haga bulevar, bueno, pues vamos a hacerlo, está bien, es compromiso. Les digo, la cuarta transformación no dice mentiras, por lo tanto no puedo prometer algo que no se va a cumplir. Compromiso.”, recordó el mandatario estatal.

En la entrega de la obra estuvieron presentes Enrique Inzunza Cázarez Secretario General de Gobierno; los diputados Ambrocio Chávez, Serapio Vargas, Adolfo Beltrán, Feliciano Castro, Guadalupe Cázares, Viridiana Camacho, Pedro Villegas y Ricardo Madrid, además del Secretario del Ayuntamiento de Culiacán, José Ernesto Peñuelas Castellanos, quien estuvo acompañado del cuerpo de Regidores del Cabildo de Culiacán y síndicos de comunidades aledañas.