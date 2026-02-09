https://www.noroeste.com.mx/binrepository/787x436/10c0/768d436/none/12707/QNFH/semanera_1-12537413_20260209093015.png

Culiacán | Gobierno

#EnVivo | Conferencia Semanera del Gobernador Rubén Rocha Moya

Encuentro del Mandatario estatal con representantes de los medios de comunicación