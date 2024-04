La candidata a la Presidencia Municipal de Culiacán de Fuerza y Corazón por Sinaloa, Lourdes Érika Sánchez Martínez, informó que ella y demás candidatos y candidatas a Diputados locales de la Coalición solicitaron seguridad ante el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa.

En entrevista en Noticiero Noroeste, la ex Diputada federal explicó que tras los hechos suscitados el pasado 13 de abril, cuando desaparecieron Luis Alonso García Corrales, secretario de Organización del Partido Sinaloense y Juan Francisco Cerón Beltrán, y reaparecieron tres días después, este martes, solicitaron seguridad ante el organismo en un afán de que blinde el proceso electoral.

“Hasta este momento no nos han arrojado ninguna información, de ninguna naturaleza las investigaciones y no me atrevería a especular sobre responsabilizar a nadie, yo sí responsabilizaría nada más a quienes tienen la función de darnos seguridad, no sólo a los que somos candidatos, a nuestras familias o comités de campaña, a la ciudadanía en general”.

Expresó que en los 20 años que tiene haciendo política, no había vivido una situación como está, a excepción de las elecciones de 2021, cuando privaron de la libertad a una candidata a Diputada local, un día antes del día de la jornada electoral.

“Es algo que no debe ser, buscar representar a la sociedad de la manera más auténtica, legítima, no debería ser un riesgo para tu vida, ni para el de tu familia, ni para el de tus equipos de campaña, ni para la sociedad que activamente quiere participar”.

Con ello, llamó a las autoridades estatales y electorales a que la población tenga garantizada su seguridad.