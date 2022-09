Culiacán | Reforma

Es constitucional: deudores alimentarios, agresores sexuales, y de violencia política no podrán ser candidatos en Sinaloa

Tras el voto de 17 ayuntamientos, el Congreso declaró incorporados a la Constitución Política del Estado de Sinaloa que sea requisito que quienes aspiren a una candidatura a un puesto de elección popular no deben aparecer en el Registro de Deudores Alimentarios Moroso, no haber sido condenados por violencia política contra las mujeres en razón de género, y no ser agresores sexuales