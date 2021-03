Es un mensaje subliminal que lastima a las mujeres señala Rosa Elena Millán Bueno sobre la valla en Palacio Nacional

Es un mensaje subliminal que lástima a las mujeres, así se expresó Rosa Elena Millán Bueno, aspirante a la Gubernatura por el partido Fuerza por México sobre la valla metálica que el Gobierno Federal instaló desde hace días afuera de Palacio Nacional.

“Es un mensaje subliminal que lástima a las mujeres, me parece que si bien es cierto se busca cuidar el patrimonio histórico del País y se busca que quizás elementos femeninos de las policías de la Ciudad de México no puedan ser agredidos o violentados, me parece que es una señal difícil de entender porque la libertad de expresión de manifestarse debería ser en este gobierno aún más vigente”, comentó.

En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, la perteneciente al partido de reciente creación que tiene un enfoque a favor de la mujer, señaló que esta situación es algo que le duele y lastima y ver tantos nombres de mujeres violentadas en esa barda perimetral.

“Creo que es un tema que deberá de revisarse y deberá también quizás de ofrecer una disculpa pública a miles de mujeres por una actitud de esa naturaleza, cuando quizás debieran de abrirse los espacios para las manifestaciones pacíficas y para las expresiones de muchas mujeres que sienten que falta mucho por hacer”, comentó.

La también ex priista señaló que cuando miles de voces de mujeres se manifiestan a través de todo el País por un acto que consideran incongruente, esto es algo que tiene que voltear a verse para que se abra un diálogo.

“Debe abrirse una mesa del diálogo y del acuerdo para que todas esas expresiones de dolor, de mujeres violentadas, de mujeres que han fallecido y que han dejado hijos que han dejado familia que lloran su muerte y que tienen un dolor muy grande puedan tener un espacio para que esos sacrificios lamentables que han sucedido de muchas mujeres violentadas tenga el Estado una política pública de inclusión más que de represión”, dijo.