Esconde Gámez Mendívil, en su primer informe, el tema de la Guerra del Cártel y la crisis de seguridad provocada

En su Primer Informe de Gobierno tras haber sido electo, el presidente municipal de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, presentó un balance de acciones centrado en la reactivación económica, la obra pública y la gestión administrativa.

Sin embargo, el documento evita referirse directamente a la guerra interna del cártel de Sinaloa y crisis de seguridad que desde hace más de un año afecta a la capital sinaloense.

El informe, de 370 páginas, dedica apenas unas cuartillas al tema de seguridad pública, dentro del Eje General “Gobierno Democrático y Seguridad Ciudadana”, ubicado en la parte final del texto.

En ese apartado, desglosa un subtema titulado ‘Seguridad Ciudadana’, donde el alcalde destaca la formación policial, capacitaciones y acciones de proximidad ciudadana, así como la coordinación con fuerzas estatales y federales.

En esta sección habla de “formación y profesionalización policial”, “construcción de paz” y “prevención del delito”, pero no se mencionan los hechos de violencia que han marcado a la ciudad ni los daños colaterales derivados de ellos, como desplazamiento forzado, cierres de escuelas o afectaciones a comercios.

“El Gobierno Municipal de Culiacán ha mantenido un trabajo constante y articulado con las instituciones federales y estatales, formando parte del Grupo Interinstitucional y fortaleciendo las estrategias de prevención, vigilancia y atención a las causas de la violencia”, destaca en el subsubapartado ‘Coordinación Interinstitucional para la Seguridad y la Paz’, al que le dedica dos cuartillas.

Tampoco ofrece un diagnóstico sobre la situación de inseguridad, ni se presentan indicadores sobre delitos de alto impacto o resultados de las estrategias implementadas de esta coordinación.

El informe describe acciones operativas, pero sin contextualizar las causas o los niveles de riesgo que enfrenta Culiacán.

“La Unidad Preventiva de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal... ejecutaron acciones alineadas al nuevo modelo policial, con énfasis en la reducción de delitos de impacto y en la atención a la violencia de género. Resultados obtenidos: Robo violento a comercio: 714 casos atendidos. Robo a casa habitación: 3 casos. Robo bancario: 1 caso”, se puede leer en el documento.

“En materia de violencia de género, se dio seguimiento al programa preventivo que permitió la atención a 95 mujeres y la detención de 53 personas relacionadas con estas agresiones”.

En el informe también destaca que se reforzaron operativos para localizar y recuperar vehículos con reporte de robo, vigilar “yonkes”, centros comerciales y zonas de venta de autopartes usadas, “acciones que redujeron pérdidas patrimoniales y previnieron que estos vehículos fueran reutilizados en la comisión de otros delitos”.

El documento resaltó además los programas de educación cívica y actividades comunitarias.

“En el Departamento de Prevención de la SSPyTM, se diseñan e implementan programas de alto impacto social mediante equipos multidisciplinarios conformados por profesionales en psicología y trabajo social; además de personal administrativo”, dice el informe”.

“Estos esfuerzos han permitido acercar acciones preventivas a decenas de miles de ciudadanas y ciudadanos en escuelas, colonias, sindicaturas e instituciones, con el objetivo de fortalecer la cohesión social, promover entornos seguros y fomentar una cultura de paz”.

Pese a ello, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del INEGI, correspondiente al tercer trimestre de 2025, Culiacán se ubica como la ciudad con mayor percepción de inseguridad del país.

Desde que la disputa entre los Guzmán y los Zambada comenzó, el pasado 9 de septiembre de 2024, las autoridades poco han podido contener, y Sinaloa acumula ya 2 mil 306 asesinatos y 2 mil 207 personas privadas de la libertad, teniendo a Culiacán y el centro del estado como el epicentro de esta crisis.