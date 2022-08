Escuelas de Sinaloa no deben de impedir el acceso a quién no cumpla con lista de útiles, señala Gobernador

Las escuelas no deben de impedir la educación de menores que no cumplan con la lista completa de útiles escolares, señaló el Gobernador Rubén Rocha Moya.

“Van a adquirir lo que puedan, pero eso no va a impedir que entren a la escuela porque no puedo comprarle de golpe y porrazo”, dijo.

El Gobernador señaló que no los discriminen, porque no traen los útiles y tampoco debe ser un impedimento, y que los padres no se angustien.

Rocha Moya señaló que a la hora de la hora, hay que trabajar con lo que tenga cada niño.