Escuelas de tiempo completo podrían operar en enero si las incluyen en el presupuesto 2023: Diputado

CULIACÁN._ Las escuelas de tiempo completo podrían operar a partir de enero si incluyen una partida para es programa en el presupuesto 2023, opinó el Diputado Sergio Mario Arredondo Salas. Por lo que exhortó al Gobernador Rubén Rocha Moya a que lo considere en los recursos para el siguiente año.

“Si se incluye el recurso en el presupuesto, es factible, sí es factible pero si se empieza trabajar ya”, comentó el legislador local.

Anteriormente, el Gobernador ya se ha posicionado a favor de que continúe el programa de escuelas de tiempo completo, e incluso solicitó al Presidente Andrés Manuel López Obrador que revisara una propuesta que le envió para que pudieran regresar los planteles con horario extendido.

“Lo que yo le estoy pidiendo al señor Gobernador, de la manera más atenta, pues un poco el eco de lo que él ha venido comentando de su disposición, de su espíritu, pero ese espíritu se tiene que convertir en una acción pública, en una acción de gobierno”, reiteró Arredondo Salas.

“Que incluya en el presupuesto estatal del próximo año, que vamos a empezar a discutir ya en noviembre, el programa de escuelas de tiempo completo para que se opere como un programa educativo coordinado por la Secretaría de Educación”.

Criticó el diputado la intención del Gobierno Federal de querer implementar las escuelas de tiempo completo a través de la Secretaría de Bienestar por medio del programa “La Escuela es Nuestra” ya que estaría condicionado, solo podría operar un año y las reglas son muy ambiguas.

“Dice que la prioridad para el horario extendido y la alimentación serán, en principio, las comunidades indígenas o afromexicanas, que me parece una cosa extraordinaria, pero deja en un segundo plano, en un segundo término las escuelas que están en las zonas urbanas”, señaló.

Pero con ello, recalcó, dejan por fuera a los infantes que van a escuelas en las ciudades que son niñas y niños que se trasladas desde las periferias de la mancha urbana o de colonias populares.

“Vienen de familias que realmente requieren de este programa y este programa, de alguna manera, no los prioriza a ellos”, subrayó.

Las condiciones que proporciona el programa “La Escuelas es Nuestra”, que es pensado en que madres y padres de familia puedan solicitar recursos a través de un comité para hacer mejoras estructurales en los planteles, no garantiza que puedan operar las mil 030 escuelas de tiempo completo que tiene Sinaloa.

“Realmente es una verdad a medias que el programa de escuelas de tiempo completo está regresando”, destacó Arredondo Salas.

Explicó que el recurso para las escuelas de horario extendido debe ser ejecutado por la Secretaría de Educación Pública y Cultura porque del modo que está planteado desde la Secretaría de Bienestar, el dinero sería otorgado a madres y padres de familia para que se coordine con los docentes.

“‘El programa sugiere que el des 60 pesos la hora, pero la verdad es que nada más tenemos 50 pesos, ¿jala usted o no jala?’ A ese tipo de escenarios vamos a llegar, cuando antes al maestro le llegaba dentro de una nómina especial por la Secretaría de Educación Pública su pago, no en un regateo, no como contratar un servicio para una casa”, expuso.



Pasos lentos de la SEPyC

El diputado Sergio Mario Arredondo señaló que muchos planteles de horario extendido están en condiciones para regresar a esa operación, y que los maestros están en disposición para hacerlo pero la SEPyC no ha implementado acciones para que puedan realizarlo.

“Pero no hay una organización previa para el tema, nadie se ha acercado”, fustigó.

“Si se estuviese haciendo, si hubiese un trabajo escuela por escuela, lo que tú dices tiene factibilidad. En las condiciones en las que estamos haciendo la operación de la titular de la Secretaría de Educación Pública, vemos que los pasos que se tienen que estar dando en materia educativa, se están dando demasiado lentos”.

Opinó que la SEPyC ha hecho muy poco trabajo para instaurar de nuevo el programa de escuelas de tiempo completo en la entidad.

“Ni siquiera se ha hecho un trabajo de ir a visitarlos, de ir a saber qué está sucediendo con ellos, de ir a ver cómo pueden echar a andar el programa bajo condiciones distintas. No se está haciendo este trabajo”, reiteró.

“Pero hay muy poco trabajo preventivo, hay muy poco trabajo de planeación, hay muy poco trabajo de campo” .

Lo que tienen que hacer como Congreso del Estado y como SEPyC, es concretar los es asumir el compromiso de que regrese el programa de escuelas de tiempo completo, ya si no en este ciclo escolar, en el próximo, organizarse y otorgarle presupuesto, subrayó el Legislador local. “Ya perdimos demasiado tiempo, ya perdimos prácticamente un año y no hay un solo paso en ese sentido, localmente. Está el programa federal que todavía no sabemos cómo va a operar”, criticó.

“Es ahora o nunca para que el programa de escuelas de tiempo completo regrese a Sinaloa, ¿qué se tiene que hacer? Conocer la realidad del estado en sus planteles, entender que era importante para las familias, que lo necesitan y que lo demandan”.