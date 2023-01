Espera Rocha Moya llamado de auxilio para ayudar en falta del servicio de agua en Escuinapa

En el municipio de Escuinapa la situación de la falta de agua potable ya cumplió una semana y el Gobernador de Sinaloa Rubén Rocha Moya asegura que el Gobierno municipal no le ha solicitado apoyo.

“Que yo sepa no, ya lo he estado viendo. Es curioso que no me lo han dicho”, reveló a pregunta expresa sobre la existencia de una posible solicitud efectuada por el Ayuntamiento.

El corte del servicio del agua potable se debe a que la Comisión Federal de Electricidad suspendió el servicio de energía eléctrica a la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Escuinapa por la falta de pago.

El Ayuntamiento de Escuinapa ha revelado que la Junta de Agua Potable Municipal no ha solventado su deuda con CFE debido a que la ciudadanía no ha pagado sus obligaciones.

“Se le pide a la ciudadanía comprensión ante la eventualidad y de igual manera se exhorta a que acudan a realizar el pago. Este mes de Enero aprovecha el 10 por ciento de descuento en el pago del servicio de todo el año y un 50 por ciento de descuentos a personas pensionadas, jubiladas y de la tercera edad”, invitó el Ayuntamiento de Escuinapa mediante un comunicado publicado en sus redes sociales.

De acuerdo al Ayuntamiento hasta el momento se han abonado 620 mil pesos a la deuda que la paramunicipal tiene con CFE, sin embargo, el adeudo ahora es de un millón 348 mil pesos.

En febrero de 2022 el Gobierno de Sinaloa aportó recursos propios a seis municipios para que sus juntas de agua potables liquidaran sus deudas ante CFE, aportando 24 millones de pesos para los municipios de Escuinapa, Navolato, Cosalá, El Fuerte, Rosario y Choix.

“Hay que pagar la luz, vale más que paguen y si tienen dificultades que nos pidan a nosotros, pero que cumplan con esa obligación”, urgió el Gobernador al Ayuntamiento de Escuinapa.

“Los que sufren son las familias, las comunidades”.