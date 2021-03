Está de licencia, pero Estrada Ferreiro sigue yendo al Palacio Municipal de Culiacán

El Presidente Municipal de Culiacán con licencia, Jesús Estrada Ferreiro, sigue acudiendo al Ayuntamiento para realizar gestiones naturales del Ejecutivo municipal, a pesar de tener ya dos semanas separado de su cargo.

“Sigo trabajando, porque aunque no me paguen tengo que atender muchas cosas, estar firmando documentos, tengo que estar analizando cosas que quedaron pendientes”, admitió.

También ha establecido comunicación con el Alcalde provisional, Miguel Ángel González Cervantes para indicarle los asuntos que quedaron por resolverse tras su salida

“Luego, Informándole al nuevo Alcalde de los pendientes que hay para que él pueda resolverlos tranquilamente”, dijo.

El pasado jueves, medios de comunicación locales documentaron que Estrada Ferreiro acudió al Palacio Municipal y ocupó el estacionamiento asignado para el Alcalde, ubicado por la Calle Mariano Escobedo.

Desde el 5 de marzo, el Regidor Presidente de la Comisión de Gobernación del Cabildo, Miguel Ángel González Cervantes, tomó protesta como Alcalde provisional de Culiacán ante la solicitud de licencia de Jesús Estrada Ferreiro.

Estrada Ferreiro se separó de su cargo con miras a ir por la reelección. Prometió que independientemente de la decisión que se tome al interior de Morena para designar a un candidato por la Alcaldía de la capital sinaloense, él regresará a su cargo para culminar su período.

“Si no soy, regreso. Si soy, también regreso. Tengo que regresar a terminar mi periodo, no es un juego, no es un pasatiempo, es una responsabilidad”, dijo.

“Si yo soy el candidato no perdemos, lo que hemos hecho está a la vista”.