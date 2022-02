$!Este año Movimiento Ciudadano tendrá comités municipales en todo Sinaloa, asegura Sergio Torres

Luego en Guasave, Sergio Torres expuso que van a tener presencia en todo el estado como un partido serio, organizado, que realmente represente a la gente de bien y sobre todo para apoyar a los sectores productivos, a los emprendedores, a los jóvenes y a todas las personas que se acerquen.

“Uno de los compromisos que hice con la dirigencia nacional de Movimiento Ciudadano fue que se posicione fuertemente en Sinaloa para la elección de 2024”, manifestó, “vamos a formalizar y crear los comités municipales, ya tenemos oficinas en Los Mochis, en Mazatlán, en Navolato, en El Fuerte y otros municipios más, nada más le vamos a dar formalidad”.

Torres Félix sostuvo que en este mismo año tendrán formados e integrados los 18 comités de Sinaloa, por lo tanto, en cada uno de los municipios va a haber un espacio donde los ciudadanos, hombres, mujeres y jóvenes de bien de Sinaloa, puedan acudir para ser acompañados en sus demandas, causas y peticiones.

“En algunos municipios ya tenemos un poco más de avance (en la integración de los comités), aquí (en Guasave) vamos a empezar a tener encuentros con hombres y mujeres, con grupos políticos, con grupos empresariales y estaremos tomando la decisión que le sirva a Guasave. Aquí las decisiones que se tomen son despojadas de intereses personales, de grupos, y son en lo que le ayuden en este caso a que Guasave sea un mejor municipio”, aseguró.

El ex candidato a la gubernatura de Sinaloa comentó que otro de los puntos principales que van a echar a andar es la afiliación, para que la gente se registrar en este instituto político si así lo desea.

“Pero quiero ser muy reiterativo, a nosotros no nos interesa como prioridad tener afiliados, este es un movimiento libre, mucha gente no quiere estar afiliada a los partidos políticos, mucha gente no cree en la política, entonces aquí hay esa libertad”, expresó.

La invitación, dijo, es a que cada quien desde su casa, su centro de trabajo o su escuela pueda hacer política y ayude para que el País cambie, porque no anda bien.