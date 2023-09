Este jueves se reanudarán las clases en las 103 escuelas que se quedaron sin agua por las obras de reparación que abastece el sur de Culiacán, anunció la Secretaria de Educación Pública y Cultura, Graciela Domínguez Nava.

Según la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacán, los trabajos culminaron a las 20:00 horas del martes, por lo que el suministro de agua potable regresó con baja presión en 90 colonias afectadas

“Son de primaria, preescolar, son 103 escuelas aquí en Culiacán, esperamos que ya con este anuncio que dio la autoridad podamos restablecer mañana (jueves) al 100 por ciento las actividades”, precisó Domínguez Nava.

Debido a las altas temperaturas y al desabasto de agua, la SEPyC tuvo que suspender clases para evitar arriesgar a los niños a estudiar en condiciones precarias.

“El restablecimiento fue hasta muy tarde, de hecho no está al 100 por ciento como lo ha dicho la autoridad, y por lo tanto la mayoría de las escuelas, si es que hoy no tuvieron la capacidad algunas, pero lo más probable es que no, estamos en ese monitoreo”, explicó.

Precisó que los directores de los planteles educativos decidirán el reincorporarse a clases, dependiendo del análisis de cada escuela.

Indicó que algunas escuelas trabajan en modalidad virtual durante la suspensión de clases presenciales.

“Hubo escuelas que sí se organizaron, tuvieron la capacidad para poder trabajar en línea, aun cuando esto representa dificultades, porque sabemos que no siempre el 100 por ciento de los niños y las niñas pueden tener la conectividad”, dijo.