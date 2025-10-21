https://www.noroeste.com.mx/binrepository/800x450/0c0/768d512/none/12707/SDAE/detalle_1-11611870_20251021175956.jpg

Culiacán | Noticiero

Este martes, A Detalle: Ataques armados dejan cuatro soldados muertos en una semana

Dale un repaso a los temas que forman parte de la conversación pública de Sinaloa