Este sábado sin falta se decide si se realiza o no el Carnaval de Mazatlán, afirma Rocha Moya

CULIACÁN._ La decisión de la realización o no del Carnaval de Mazatlán por parte del Gobierno del Estado, se dará a conocer este sábado sin falta, señaló el Gobernador Rubén Rocha Moya, quien dijo que esto dependerá en mayor medida en el color del semáforo de riesgo epidémico en Sinaloa.

- ¿Cuándo se va a decidir la realización del Carnaval?

- “Mañana”, respondió este viernes.



- Hay artistas que ya están anunciando su presentación en el Carnaval, ¿esto significa qué sí se va a hacer?

- No, porque no hemos resuelto, va ser mañana, quiero ver el semáforo ahora.



El Mandatario estatal señaló que ya mandó a una comisión para que se hiciera una serie de planteamientos con respecto a las medidas que se deberían tomar en caso de que se llegase a realizar el festejo.

Rocha Moya señaló que por el momento no puede dar a conocer estas medidas hasta que no se tome la decisión de si va o no el Carnaval de Mazatlán.

Sobre si existe la posibilidad de hacer un cambio de fecha, dijo que esto es algo que se podría contemplar.



- Gobernador, ¿entonces el cambio del color del semáforo determinaría la realización del Carnaval?

- Bueno va ser una parte, ese color es muy importante, si no se modifica el naranja, no hay Carnaval, si se modifica es una probabilidad muy importante hacia abajo por supuesto.



- ¿Cuándo se va a saber?

- Mañana sin falta.