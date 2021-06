Estoy segura que el martes vamos a festejar, dice Merary Villegas sobre el matrimonio igualitario

CULIACÁN._ Un tema de justicia, es como la Diputada federal con licencia, Merary Villegas Sánchez, consideró el de permitir a las personas del mismo sexo contraer matrimonio, por lo que espera que el Congreso de Sinaloa apruebe este acto y celebrar, aclarando que no atenta contra ningún grupo y que el Estado es laico.

“Estoy segura de que el día martes vamos a festejar porque por fin va a ser una realidad y se le va a hacer justicia a todas estas personas que han sido discriminadas aquí en el Estado”, expresó la Legisladora federal reelecta.

Villegas Sánchez señaló que el partido al que pertenece, Morena, es un proyecto de nación a favor de los derechos humanos, por lo que consideró que tienen la encomienda y responsabilidad de apegarse a los temas de avanzada que han promovido, como la interrupción legal del embarazo.

“Hay que recordar que somos representantes del pueblo y el pueblo está formado por una gran diversidad que es la riqueza de nuestra sociedad, de nuestra cultura y que además que legislamos con la Constitución bajo el brazo, es un tema de derechos humanos, de justicia social y estamos confiando en ellos para que salga a favor”, comentó la morenista.

La sentencia, compartió, prácticamente obliga a las y los legisladores del estado a que se vote a favor del matrimonio igualitario en Sinaloa, además de que la discusión en el 2019 tuvo los argumentos de la Suprema Corte de Justicia a favor, pero aún así no se logró la aprobación.

“La invitación también a la sociedad sinaloense que no está de acuerdo con el matrimonio igualitario, es que esta legislación que se va a dar a favor de matrimonio igualitario no se mete con el matrimonio religioso, no se mete con creencias y eso está claro, vivimos en un estado laico, pero se tiene que legislar por derechos, se tiene que registrar basándonos en la Constitución”, abundó.