Estoy siendo apoyado por los vendedores ambulantes del Centro; Aramberry Sánchez

Cualquiera que pueda ir a dar una vuelta al Centro de Culiacán, podrá ver que hay varias lonas que muestran el rostro de un joven que pocos conocen; se trata de Humberto Rubén Aramberry Sánchez, el candidato a Presidente Municipal por el Partido del Trabajo y el más joven de la contienda, pues apenas cuenta con 25 años.

Una de la razones de su posicionamiento es que los comerciantes ambulantes del Centro de Culiacán le han brindado su apoyo y se han apropiado de su candidatura.

“Nos fue muy bien en el Centro de la ciudad, tenemos la fortuna que nos recibe el bloque de vendedores ambulantes, nos echaron la mano, y tuvimos la oportunidad de hacer un festejo para regalar mil juguetes, mil nieves, mil papitas, dulces, gorras para los niños, etcétera; se concurrió muy bien el evento”, dijo.

“Yo estoy siendo apoyado por los vendedores ambulantes, ellos han declarado el respaldo hacia la candidatura propia, ellos se apropiaron de la candidatura, están repartiendo mi publicidad, ponen bocinas con nuestros jingles”.

Aramberry Sánchez explicó que la relación con los vendedores ambulantes proviene de administraciones anteriores, porque ha estado en la lucha cada vez que han requerido su apoyo, cuando los presidentes municipales han querido sacarlos de las calles del centro.

“Nosotros hemos venido trabajando con ellos desde administraciones pasadas, cada administración que ha querido retirarlos nosotros los hemos defendido, estamos seguros que se debe regularizar el comercio ambulante, pero tenemos que darle respaldo a la fuente de trabajo de ellos y si no se les puede dar una alternativa donde no puedan ser afectados, tenemos que darle el respeto al trabajo que tienen porque no es una fuente de trabajo de uno o dos años, tienen 30, 40 años ya instalados”, expresó.

“Más bien se debería buscar crear un proyecto integral del Centro de Culiacán, en donde puedan integrarse. Ellos son parte histórica del Centro”.

Aramberry Sánchez dijo que ya ha visitado una gran parte de la sindicatura de Costa Rica, las colonias 12 de Diciembre, Renato Vega Amador, Piedras Lindas, Santa Rocío, 12 de Marzo, Bicentenario, 5 de Febrero, Ébano, Jesús Valdés.