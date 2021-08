El Presidente Municipal de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, anunció que dentro de la Policía Municipal se creará una unidad de investigación con agentes de la misma corporación y se encargarán de trabajar con delitos del fuero común.

El edil aprovechó para recordar que en la Secretaría de Seguridad Pública, más de 150 policías no aprobaron el examen de control y confianza, pero aún así recibirán otra oportunidad, porque son elementos con trayectoria y familias.

“Vamos a implementar un equipo de investigación dentro de la Policía Municipal, quieran o no quieran otras autoridades, para delitos menores, no federales”, dijo Estrada Ferreiro.

“Tenemos gente capacitada para hacerlo, hay personas que estudiaron derecho, están en preparación, tomaron cursos, obligatoriamente porque por los juicios orales, el deber del Policía Municipal, y se supone que están capacitados para ello”.

El Presidente Municipal no dio más detalles sobre el plan o si habría un presupuesto extraordinario.

“... en realidad son policías que están trabajando aquí, hay muchas personas que tienen capacidad para investigar, no investigaban porque estaban con los ojos vendados, pensando en (que no podían), no hay una ley que lo prohíba, al contrario, es su deber investigar”, agregó.

“Tiene el mismo valor la investigación de un policía municipal que la Fiscalía, por la evidencia, la información que puede aportar sobre un robo de vehículo, un robo de cable, un robo de casa habitación, es elaborar un parte informativo, la investigación no es tan pesado”.