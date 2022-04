Estrada Ferreiro asegura que AMLO está enterado del Juicio Político en su contra

El Presidente Municipal de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, aseguró que el Presidente Andrés Manuel López Obrador está enterado del proceso de Juicio Político en su contra.

“Él ya tiene conocimiento, pero no he hablado con él, ya está enterado”, dijo el Alcalde.

Agregó que legalmente el Mandatario federal no puede interceder.

“Legalmente no puede meterse”, comentó.

La mañana de este jueves se entregó al Alcalde los expedientes que contiene las denuncias en las que el Congreso de Sinaloa se basó para avalar el proceso de Juicio Político en su contra.

De acuerdo a Estrada Ferreiro las denuncias constan de dos expedientes, una por no aplicar el descuento en el agua potable elevado a Ley para personas discapacitadas y jubilados, y la otra por no homologar las pensiones a las viudas de policías.

A pregunta expresa sobre si considera que el Congreso puede quitarle el cargo, el Alcalde se defendió afirmando que no ha cometido ningún delito.

“Si me descuido sí. No he hecho nada... bueno, sí he hecho muchas cosas pero de delito ninguno”, defendió.

El Primer edil externó su sospecha sobre el Diputado Feliciano Castro Melendrez, quien encabeza la Junta de Coordinación Política y Arbitraje y podría tener intenciones de ocupar el cargo de Alcalde.

Según el procedimiento, el Alcalde deberá contra argumentar a las denuncias de manera escrita o presencial en un lapso no mayor a 7 días hábiles. Luego, será llamado por el Congreso del Estado para una reunión presencial.