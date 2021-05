“La gente nos muestra su apoyo”, manifestó Jesús Estrada Ferreiro, quien busca por segunda ocasión ser el Presidente municipal de Culiacán, señalando que la recta final de la campaña está en marcha.

Reiteró que no es algo que le preocupe el fallo emitido por la Sala Superior del TEPJF para invalidar su candidatura común del Partido Sinaloense.

“La intención de voto está ya definida por la gente, no hay duda, la gente no anda diciendo voy a ver por quién voto, la gente dice que va a votar por nosotros, especialmente por mí en el caso de lo mío por ser el que contacta a la gente diariamente, no únicamente en una reunión de parque, de salón, una asamblea, sino directamente en los cruceros, en la calle, donde ande; es increíble, yo nunca pensé que esta campaña fuera a ser como es ahorita”, expuso.

Estrada Ferreiro consideró el fallo como un exceso y una falta de interpretación correcta de la Ley y de la Constitución, pero se dijo confiado en que el recurso de reconsideración que interpuso ante la Sala Regional de Guadalajara será favorable, pues de lo contrario sería una confirmación del error que cometieron los magistrados.

De fallar a su favor, indicó que las boletas electorales deberán conservarse como están, en caso contrario deberán reimprimirse para evitar confusión entre los votantes; aun así afirmó que cuenta con el apoyo de la militancia del PAS que le brindan su respaldo.

El candidato recalcó que son los mismos ciudadanos quienes le dicen que la percepción que tenían de su persona ha cambiado ante los resultados que su trabajo como presidente municipal ha dado con la mejora de obras y servicios públicos.