Estrada Ferreiro da pruebas a petición de amparo contra FGE para no ser detenido y ‘que cesen ataques, amenazas y escarnio’

La solicitud del amparo que busca el Presidente Municipal de Culiacán con licencia, Jesús Estrada Ferreiro, contra alguna orden de aprehensión de parte de la Fiscalía General del Estado, incluye además la advertencia de que ha sido blanco de ataques, amenazas y escarnio público.

Además, el documento incluye la acusación de la difusión de un audio que señalaba el asesinato del propio Estrada Ferreiro y sus escoltas., algo que ha afectado emocionalmente a él y su familia.

En la síntesis, que se publicó en la lista de acuerdos del 8 de junio, en el Juzgado Cuarto de Distrito, detalla que el expediente 566/2022 fue solicitado desde el pasado 2 de junio, pero se admitió la solicitud hasta el 7 de junio de 2022.

“Vista la demanda de amparo que promueve la persona señalada, por su propio derecho, a través de la cual se solicita el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, con residencia en esta ciudad y otras autoridades”, dice el documento.

“El día de hoy 3 de junio del año en curso, me enteré por los medios de comunicación que la Fiscalía del Estado de Sinaloa, había solicitado al Congreso del Estado de Sinaloa, declaratoria de procedencia contra el suscrito, quien actualmente ocupo el cargo de Presidente Municipal de Culiacán, Sinaloa; sin embargo desconozco de forma fehaciente, de qué se me acusa, qué delitos se me imputan, ni sé quiénes fueron los denunciantes y/o querellantes; sólo escuché que se que se trata de delitos de abuso de autoridad y discriminación, ignorando los nombres de las personas que supuestamente resultan víctimas u ofendidas”.

La defensa de Estrada Ferreiro señala que busca protegerlo de alguna orden de presentación, aprehensión o detención en su contra promovida por la Fiscalía General y Vicefiscal General, Fiscal Especializada en Combate a la Corrupción y Vicefiscal de Derechos Humanos.

“... por lo que solicito me sea concedida la suspensión provisional para los efectos de que se proteja y tenga elementos de seguridad para el cuidado y protección del suscrito y mi familia, y no se presentada privar de mi libertad o de mi vida”, dice el documento.

“... para que cesen los ataques, amenazas y escarnio púbico hacia mi persona que ha afectado a mi familia y al suscrito, por parte de los actores políticos y servidores público”.

Después, según la síntesis, Estrada Ferreiro señaló que se le ha trasgredido el artículo 22 Constitucional, y ha sido “víctima de tortura”.

“... pues afirma que se ha estado transmitiendo en redes sociales y retransmitiendo un audio que dice: Plebes que mataron al Presidente Municipal con todo y sus escoltas, ese es el desmadre que traen’, lo que dice, le ha causado a él y a su familia ansiedad, depresión, delirios de persecución, insomnio, pesadillas, inestabilidad afectiva, pérdida de memoria o concentración”, detalla el informe.