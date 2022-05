Estrada Ferreiro defiende autonomía municipal en centros nocturnos de Culiacán

Tras el hecho violento de la madrugada del 29 de abril en el bar Siglo XXI, en Culiacán, el Alcalde Jesús Estrada Ferreiro señaló que Gobierno del Estado solo administra los permisos de alcohol en bares y centros nocturnos, pero no los dota de seguridad.

El Gobierno del Estado pidió al Gobierno municipal no intervenir en el bar, ya que podía incurrir en faltas administrativas y penales.

“No es competencia exclusiva de ellos, también es del Ayuntamiento por los usos del suelo, bienes favorables, pero quieren que haya control sobre esto, ellos quieren manejar todo, bueno no tenemos ningún inconveniente, nomás les encargó la seguridad también, porque no vemos ninguna seguridad del Estado ahí en esos lugares y tan es así que ocurren muchos problemas graves”, lamentó el Alcalde.

“Creo que no es la forma pero en fin, nosotros por no tener problemas con el Gobernador dijimos: ‘bueno pues no vayan total’, que se hagan cargo ellos, pero se hacen cargo nada más de los cobros, se hacen cargo de otras cosas menos de vigilar”, expresó.

El bar Siglo XXI había sido clausurado por el Ayuntamiento de Culiacán en diciembre del año pasado luego de un hecho violento, Estrada Ferreiro explicó que la multa que habían puesto quedó disuelta luego de la intervención del Gobierno estatal.

“Ese lugar lo clausuramos dos veces, hubo otros que se clausuraron y ha raíz de eso una persona que llegó ahí al Ayuntamiento a decir que abrieran (el bar siglo XXI) le dijeron que era una multa de equis, no me acuerdo cuanto era y les dijo: ‘yo estoy arreglado con el Gobierno del Estado ya, yo no voy a pagar ninguna multa’ y a los días llega un oficio (al Ayuntamiento) diciendo que no interviniéramos, que era facultad de ellos y pues que nos atuviéramos a las consecuencias legales, penas administrativas o penales, así no se puede tener seguridad”, señaló Estrada Ferreiro.

El Alcalde lamentó que no hay policía preventiva vigilando los centros nocturnos, aunque reconoció que esa medida no es una garantía de seguridad para la población, explicó que la presencia de elementos policiales en antros y bares ayudaría a inhibir el uso de armas en esos espacios y por ende reducir los índices de violencia.

“No tenemos Policía Estatal Preventiva vigilando los antros en la municipal hay y se debe pagar un servicio para que se controle algo, no es garantía tampoco porque hay corrupción en todas partes pero cuando menos tendríamos personas con representación legal para que se inhiba el uso de armas o introducir armas a eso lugares, pues hay que revisar a las personas, pero bueno, ahí están los resultados, es un problema grave”, sostuvo.