Estrada Ferreiro duda sobre oferta del Gobernador de pagar parte del subsidio del agua potable

El Alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, no sabe si aceptará los recursos estatales ofrecidos por el Gobernador Rubén Rocha Moya para cubrir parte del subsidio del 50 por ciento en el recibo del agua para adultos mayores y personas discapacitadas.

“Yo agradezco mucho al Gobernador su buena intención, pero creo que, la verdad no es una solución viable, ni para él ni para mí. Yo le agradezco con mucha sinceridad su postura, pero creo que no es una visión de estado”, dijo el Mandatario municipal.

“El problema es que ni él ni yo vamos a tener para sufragar esa carga, es dinero del pueblo, yo no ocupo el descuento (...) creo que no lo ocupan ni los Ley ni los empresarios. Hay que darles el 100 por ciento y no el 50 al que lo necesite, y yo se lo puedo dar solo”

El viernes, en un evento en el que estuvieron presentes el Presidente de Morena Mario Delgado Carrillo, los Diputados federales Merary Villegas SANZ e Ignacio Mier Velazco, y la Senadora Imelda Castro Castro, el Gobernador aprovechó para realizar el ofrecimiento al Alcalde.

“Mi Gobierno va a darle el 50 por ciento de lo que cueste ese descuento”, se comprometió.

A esta promesa le siguieron vitoreos y aplausos del público, incluidos los integrantes de Morena. El Alcalde se limitó a escuchar y retirar la mirada, mientras compartía confidencias con la persona sentada a su lado.

“No es que no la acepte, hay que platicarla. Es el estado, no es Culiacán, la Ley es estatal. Hay municipios que no tienen ni para pagar la luz. El problema es que el Señor Gobernador aprobó algo que es incostitucional, ¿para qué hacemos la constitución entonces? ¿para violarla?”, compartió el Alcalde con medios de comunicación minutos después del ofrecimiento.

El Presidente Municipal de Culiacán Jesús Estrada Ferreiro en semanas pasadas ha rechazado la reforma a la Ley de Agua Potable de Sinaloa, aprobada por legisladores y publicada por el Gobernador Rubén Rocha Moya, que garantiza el descuento del 50 por ciento en el recibo del agua de adultos mayores y personas con discapacidad.

La situación escaló a una Controversia Constitucional que en los próximos días presentaría el Gobierno de Culiacán ante la Suprema Corte de Justicia.