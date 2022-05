Estrada Ferreiro encuentra apoyo de morenistas, pero no de dirigencia del partido

Apoyo de morenistas, pero no de la dirigencia del partido nacional o en Sinaloa, es lo que el Alcalde Jesús Estrada Ferreiro expuso que ha tenido durante el inicio de proceso de juicio político en su contra, señalando que ni Mario Delgado o Manuel Guerrero Verdugo lo han apoyado, mientras que el Secretario de Salud, Héctor Melesio Cuén Ojeda, ha manifestado que seguirá apoyándolo.

“Respeto más la calidad moral que tiene para decir eso, porque está siendo leal a un compromiso que se hizo con el partido”, declaró sobre Cuén Ojeda, “en cambio de parte de la dirigencia de Morena aquí no tengo ningún apoyo, tengo apoyo de los morenistas, pero no del partido”, refirió.

Estrada Ferreiro indicó que su agradecimiento es también porque Cuén Ojeda no está obligado a darle su apoyo, pero está respondiendo a la alianza que se realizó entre el Partido Sinaloense y Morena para las elecciones que se realizaron el año pasado.

Por otro lado detalló que la audiencia que solicitó con el Presidente Andrés Manuel López Obrador está pendiente y que no tiene prisa porque ésta se llevará a cabo cuando se pueda, el Alcalde indicó que él estará listo para cuando tengan que hablar.

Mientras que de Mario Delgado resaltó que no se ha intervenido pese a que es su obligación entrar al tema ya que son puras personas de Morena las que están en el proceso, ante este proceso iniciado y la omisión de Delgado, Estrada Ferreiro declaró que es el pueblo el que pierde.

“Mario Delgado ni me ha hablado para nada, él debe de intervenir en esto para conciliar, para calmar esto, porque no le conviene en nada al partido”, enfatizó el Presidente municipal de Culiacán y aprovechó su visita para comentar que no ha dejado de trabajar y que no se separará de su cargo para preparar su defensa, sino que lo hará a la par de que realiza sus funciones de Alcalde.

En cuanto a las firmas que se estaban reuniendo de la ciudadanía en respaldo al Alcalde de Culiacán en el inicio del proceso de juicio político, este dijo que no sirven para incidir en el proceso o solventarlo, pero agradeció que lo hicieran considerándolas como una manifestación de apoyo, pero que no tienen argumento jurídico, de igual manera comentó sobre los espectaculares.

“No sé cuántos sean, sé que son más o menos que son empresarios y ciudadanos de Culiacán, porque me pidieron a mí mi opinión y les dije: mira mientras no pongas nada que agreda al Gobernador o a los diputados o a los funcionarios, ustedes saben”, abundó, asegurando que para poner esos espectaculares también tuvieron que ser autorizados por el ayuntamiento pagando lo correspondiente.