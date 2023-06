“Esta es una denuncia contra funcionarios de la Fiscalía y contra un Juez, yo no puedo permitir que lo tengan guardado allá o estén esculcándole... yo vine a presentarla, recíbanla y luego que resuelvan lo que quieran, eso es lo que marca la ley”, expresó el ex Alcalde en una transmisión al interior de la Vicefiscalía cuando presentó su queja.

Jesús Estrada Ferreiro presentó una denuncia en contra de funcionarios de la Fiscalía General del Estado, así como contra un Juez, por presunta corrupción e injusticias, además de amenazas que aquejó el ex Presidente Municipal de Culiacán.

En el documento se señala a la Fiscal Especializada en Combate a la Corrupción, Nereida Avilés Aceves, así como a Luis Manuel Ayala Mora, Agente del Ministerio Público, y Janer Guillermo Cedano Sánchez, asesor jurídico público, además de quienes resulten responsables.

“(Si no reciben la denuncia) vamos a tener que ir a la Fiscalía General de la República y a los medios a denunciar que aquí en Sinaloa sigue sin haber justicia y sigue sin haber acceso a la justicia, y que no investigan nada, investigan lo que les conviene, nada más, y que es un Gobierno ventajoso, un Gobierno vengativo, es un Gobierno con una Fiscalía al servicio del Gobernador, nada más, no al servicio del pueblo”, manifestó Estrada Ferreiro mientras esperó a que recibieran su querella.