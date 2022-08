‘Estrada Ferreiro no debe temer por su vida, no va a ganar’, dice Diputado

CULIACÁN._ El ex Presidente Municipal de Culiacán no debe temer por su vida porque no va a ganar el proceso legal que enfrenta, declaró el Diputado de Morena, Serapio Vargas Ramírez.

“Que no se preocupe, no va a ganar, no tiene razón temer porque no va a ganar y no va a ganar porque el estado de derecho en su momento fue bien revisado”, dijo.

El legislador morenista dijo respetar que el ex Alcalde de Culiacán se manifieste en los medios de comunicación, sin embargo, esto podría tratarse de una estrategia para evitar una condena.

“Yo creo que ese tipo de declaraciones se marcan en una estrategia de buscar que aun cuando hay elementos para tener sentencias condenatorias, intentar presionar para que no las haya”, consideró.

Fue el pasado viernes 19 de agosto cuando Estrada Ferreiro se presentó en el Centro de Justicia Penal y Oral de la zona centro para llevar a cabo la audiencia inicial, la cual fue diferida por un mes, tras la presentación de nuevas pruebas.

Previo a su ingreso a dicha audiencia dijo tener miedo de ganar la batalla legal en su contra, argumentando que quienes llevan el proceso son capaces de todo y podrían matarlo.

Tras estas declaraciones, el también diputado de Morena, Marco Antonio Zazueta Zazueta, señaló que estas expresiones son para justificar su mala actuación como gobernante.