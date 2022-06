Estrada Ferreiro no ha sido notificado de su audiencia inicial por los delitos de abuso de autoridad y discriminación

Al ex Presidente Municipal Jesús Estrada Ferreiro no se le ha notificado de manera oficial sobre la audiencia inicial ya agendada a la que se le cita por los delitos de abuso de autoridad y discriminación.

Este jueves se hizo público que Estrada Ferreiro deberá presentarse ante un Juez el próximo 23 de junio para llevar acabo su audiencia inicial.

En sus redes sociales el que fuera Mandatario municipal hasta su desafuero señaló que se enteró de esta audiencia por medios de comunicación.

“Me enteré por las plataformas digitales y por los medios de comunicación que tengo cita para dos audiencias en los juzgados, pero yo no estoy notificado de nada, vuelvo a lo mismo yo no cuento para nada aquí”, mencionó el abogado.

“Me están hostigando con las carpetas de investigación, con el juicio político, humanamente es imposible que me defienda. Este estado de indefención sí me causa estrés”

El ex Alcalde enfrenta las denuncias de cometer abuso de autoridad y discriminación, motivo por lo que la Fiscalía General del Estado pidió su desafuero que se concretó con su destitución el 10 de junio.

En paralelo, la Auditoria Superior del Estado detectó posible daño a la hacienda municipal en 2019 por la compra de servicios. En ese periodo fiscal Jesús Estrada Ferreiro ya se encontraba al frente de la administración municipal.

“No tengo los recursos que debería tener para defenderme, porque si hubiera corrupción tuviera costales de dinero y maletas”, se deslindó.

Luego de su desafuero, fue hasta el martes 14 de junio que le fue oficialmente notificado que debía separarse del cargo de Presidente Municipal, por lo que acusa una reiterada falta al debido proceso por parte de las instituciones al no notificarle de inmediato.

“Está controlado todo el sistema, entonces no me dejan la forma de defenderme. El día de ayer acudimos a la Vicefiscalia y no quisieron recibir el oficio que llevaba mi abogada, un oficio que yo les pedía que me citaran para declarar”, precisó.