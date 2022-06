Estrada Ferreiro se ganó a pulso el desafuero: FAS

Jesús Estrada Ferreiro se ganó a pulso el desafuero como Alcalde de Culiacán, pero se le deben respetar sus derechos constitucionales, formales y legales como ciudadano, manifestó el presidente de la Federación de Abogados de Sinaloa, José Luis Polo Palafox.

Recordó que hace varios meses la FAS dijo que el Presidente Municipal de Culiacán había abandonado los principios de la Cuarta Transformación, que no había enmarcado su acción institucional en la línea del Presidente Andrés Manuel López Obrador, de la del propio Gobernador Rubén Rocha Moya.

“Pero lo más lamentable era que estaba agrediendo a grupos marginales de la sociedad de Culiacán, específicamente señaló a algunos, a las viudas de los policías, a los de la tercera edad y a otros grupos que sin ninguna justificación empezó a atacar y a quitarles descuentos, y a no querer darles apoyos económicos a pesar de que para todos es sabido que son grupos marginados y que por consecuencia deben tener la ayuda del gobierno”, añadió Polo Palafox en conferencia de prensa la mañana de este sábado en Mazatlán.

“El Gobernador hizo esfuerzos por invitarlo a que se metiera en esa línea y lo único que encontrábamos y que todo mundo veíamos era un Presidente Municipal soberbio, agresivo, con muchos dislates injustificados, nosotros dijimos que nunca conectó su cabeza con su boca y que no dejaba de agredir a los Diputados locales llamándolos mafiosos, llamándolos insensatos, llamándolos delincuentes y luego ese todo lo subió hasta el Gobernador al grado de llamarlo terrorista”.

Subrayó que la FAS considera que los actores políticos deben ser serios, responsables y conducirse con apego a la ley, sin agredir, sin denostar a nadie.

“Evidentemente que la Federación de Abogados de Sinaloa considera que los actores políticos deben ser serios, deben ser responsables, deben conducirse con apego a la ley sin agredir, sin denostar a nadie y por ello creo que el licenciado Estrada Ferreiro de ganó a pulso en su momento la petición de desafuero, porque así lo pidieron grupos de la sociedad de Culiacán y ya después si eventualmente se comprueba la comisión de los delitos que hoy se le imputan desde la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, pues yo creo que es pertinente que ayer se le haya desaforado”, continuó el dirigente de abogados.

“Lo que hay que destacar ayer es que el Congreso, nosotros dijimos hace unos días, pedimos que actuaran con rapidez, que actuaran con prontitud porque el pueblo de Culiacán no podía estar sin gobierno y en un acto sin precedente, también hay que destacarlo, que lo que nos obliga ver que efectivamente ahí hay liderazgo, hubo una votación de 40 diputados a favor, sin ninguno en contra, es decir, hubo unanimidad en la decisión política que debió haber sido justificada con una serie de elementos de la posible comisión de hechos criminales por parte del Presidente”.

Por ello reiteró que dicha agrupación de profesionales del Derecho destaca y reconoce la actitud que ha venido tomando el Poder Legislativo y por supuesto sus líderes, entre ellos el Diputado Feliciano Castro.

También emplazó al nuevo Presidente Municipal de Culiacán, Juan de Dios Gámez, a que se ciña a los principios de la 4T de no robar, no mentir y no traicionar, asuma una posición modesta, sencilla, sin sobresaltos, sin que se alucine, porque también se debe reconocer que su llegada repentina al poder no se ha justificado en una hoja de vida, de servicio que haya sido un funcionario probo, honorable, eficiente, que al final del camino es lo que necesitan las administraciones municipales.

Sin embargo, la FAS le da el voto de confianza y lo invita a tener una plática en los próximos días con los abogados federados de Sinaloa.

“Yo sí pediría a las autoridades de la Fiscalía de Sinaloa que se le respeten sus derechos constitucionales, legales y formales, finalmente es un ciudadano, que no se excedan en el ejercicio del poder y que al final del camino no solamente el caso de él, sino los miles de delitos que hay en Sinaloa ojalá tuvieran, y así hay que decirlo, la misma prontitud que tuvo el caso del Presidente Estrada Ferreiro”.

Manifestó que este caso debería ser un ejemplo para otros funcionarios públicos que no están actuando conforme a la ley y desde su punto de vista el que debe seguir el camino de Estrada Ferreiro es el Alcalde de Ahome, Gerardo Vargas Landeros, de quien hay diversas pruebas de que está cometiendo presuntos hechos fuera de la legalidad.