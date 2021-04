Estrada y Faustino son más de lo mismo, señala candidata del Movimiento Ciudadano

La candidata del Movimiento Ciudadano a la Presidencia Municipal de Culiacán, Elizabeth Montoya Ojeda, señaló que a Jesús Estrada Ferreiro le debería dar vergüenza buscar una reelección, pues él y el candidato de la alianza del PRI, PAN y PRD, Faustino Hernández Álvarez, son más de lo mismo.

“Debería darle vergüenza a Jesús Estrada Ferreiro andar pidiendo el voto para reelegirse por la forma en que dejó a Culiacán en los tres años de su periodo administrativo. Da pena ajena. De Faustino Hernández no he escuchado una sola propuesta para la ciudad, lo cual no me sorprende. Ambos son más de lo mismo y no es lo que merecen los habitantes de la capital de Sinaloa”, dijo.

Montoya Ojeda, quien es hija del secretario general fundador del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Culiacán, busca ser la primera mujer Alcalde electa en la historia de la capital sinaloense.

La candidata también lamentó las condiciones en que se encuentran las calles de la ciudad, que además adolecen de iluminación, hay una deficiente recolección de basura, caos en las calles por el desordenado tráfico vehicular, y hay una cultura del deporte en el olvido.

También recalcó que existe una terrible situación de inseguridad pública y económica y que el municipio ocupe un deshonroso quinto lugar en feminicidios a nivel nacional.

“La violencia familiar crece en Culiacán ante la indiferencia del gobierno municipal, la seguridad pública es un reclamo urgente en todas las colonias, comunidades y sindicaturas, pero Ferreiro siempre ha estado sordo y no le gusta dialogar con la ciudadanía, los negocios cierran y se mantiene ajeno a la problemática social; a Jesús Estrada Ferreiro no le importan las necesidades de la gente ni el bienestar de Culiacán”, expresó.

“Nadie que quiera hacer un buen gobierno puede mantenerse indiferente e insensible ante la realidad social que reclama soluciones”, enfatizó.

Otro tema que tocó la candidata fue el del “corralón”, a donde Tránsito y la Policía remiten los vehículos que son remolcados por incumplimientos graves de ciertas normas de tránsito.

“En cuanto rinda protesta como Presidenta Municipal buscaremos la mejor estrategia para que se resuelva este problema, por el bien de los ciudadanos o ciudadanas de Culiacán”, dijo.