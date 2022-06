$!Estrategia de seguridad de Rocha Moya no está funcionando, dicen feministas por el caso de Fabiola Vianey

Luego que el Gobernador, Rubén Rocha Moya dijo que su estrategia de seguridad es mejor que la de sus antecesores y argumentó que está dando resultados, feministas refutaron la declaración señalando el caso de Fabiola Vianey, el más reciente feminicidio en Sinaloa.

El sábado pasado se activó el Protocolo Alba para la búsqueda de Fabiola Vianey quien fue vista por última vez el viernes 17 de este mes al salir de su domicilio ubicado en Los Mochis, horas más tarde fue encontrada sin vida al interior de una vivienda en el centro de la ciudad.

Por lo que el colectivo “No te metas con nuestras hijas” señaló que la estrategia de seguridad no está funcionando y pidió a los tres niveles de gobierno actuar para evitar más feminicidios, violaciones y agresiones a las mujeres, niñas y jóvenes.

“Que no hay ningún discurso oficial diciendo que todo está mejorando en Sinaloa, no existe ninguna política encaminada a que mejoren las cosas, no entiendo porqué tendrían que salir y decir que están mejorando las cosas, ¿basándose en qué?”, expresó Priscila Salas, líder del colectivo feminista.

La activista lamentó los hechos y pidió a las autoridades que se investigue el caso y que haya justicia para Fabiola Vianey y sus familiares, sin embargo, es necesario que se trabaje en prevención para que no haya más feminicidios ni actos violentos dijo.

“Las autoridades de ningún nivel de gobierno están haciendo algo para que no haya ninguna niña, adolescente o mujer asesinada, golpeada o desaparecida, no existe la política de prevención y no resuelve nada que las carpetas sean judicializadas y los asesinos puestos en la cárcel, resuelve el acceso a la justicia de las víctimas pero las mujeres ya están muertas, ya están asesinadas, ya están desaparecidas cuando ellos van a la cartel, y eso no evita que eso siga ocurriendo”, lamentó.