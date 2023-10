CULIACÁN._ Miguel Ángel, el ex funcionario de la Secretaría de las Mujeres de Sinaloa señalado por acoso sexual, se manifestó este lunes en el Palacio de Gobierno exponiendo su versión del caso y negando haber realizado una conducta irregular.

El ex funcionario, quien estaba acompañado de su familia, pidió a los medios de comunicación no tomar fotos de su rostro, y no compartió su nombre completo, pues teme represalias.

Señaló que tenía 18 años trabajando en el Gobierno del Estado y que durante su carrera no había recibido quejas o una situación similar.