CULIACÁN._ El proceso penal contra ex autoridades de la UAS por presunta compra irregular de equipos de cómputo fue reprogramada por tercera ocasión, y al igual que en otros juicios, se debió a que los imputados despidieron a sus abogados defensores.

Jesús Madueña Molina, Rector separado, y Héctor Melesio Cuén Díaz, ex director de Bienes e hijo del ex Rector Cuén Ojeda, compartían como defensor a Benicio Amarillas Urquiza, pero este no asistió a la audiencia de hoy justificado por supuestos problemas personales.

Ambos ex funcionarios decidieron revocarlo para nombrar a Alonso Astorga Robles como su nuevo representante. Astorga Robles ya ha actuado como defensor en otros litigios, pero lo han rotado entre los diversos imputados.

Ante ese cambio, el Juez Adán Alberto Salazar Gastélum decidió reprogramar al 29 de mayo a las 10:00 horas para Madueña Molina y Cuén Díaz, sin embargo, determinó que para los otros implicados sí podría llevarse la audiencia.

Los abogados de Soila Maribel Gaxiola Camacho, Jorge Pérez Rubio, Salvador Pérez Martínez y Óscar Orlando Guadrón alegaron que no tuvieron tiempo de analizar la carpeta de investigación ni preparar la defensa, ya que tienen muchos casos acumulados.

Salazar Gastélum dictaminó que esa excusa no tenía fundamento legal para otorgar la reprogramación, y mantuvo firme su decisión de continuar la audiencia.

Antes de que la Fiscalía Anticorrupción pudiera empezar la acusación, los ex funcionarios tomaron la palabra y despidieron a sus defensores como último recurso para suspender la cita.

Tras esto, el Juez de Control optó por designarle a cada uno a su abogado de la defensoría pública, y advirtió que aunque para la siguiente audiencia pueden presentarse con un nuevo defensor particular, si estos no llegan preparados, llamarán a los abogados públicos para llevar el juicio y no dilatar el proceso.

La fecha y hora que impuso para Madueña y Cuén fue la misma para el resto de imputados.

Con este suman tres diferimientos a esta causa, la 1678/2023. El primero fue el 15 de enero cuando los abogados explicaron que no tenían las carpetas de investigación, y la segunda ocurrió el 6 de marzo, porque Milton Ayala Vega fue revocado por Jesús Madueña, y Milton no le entregó el expediente al nuevo abogado porque lo “olvidó” en Ahome.