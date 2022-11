Exhorta PRD a ex Secretaria de Turismo a poner denuncia por violencia política

En rueda de prensa la Secretaria General de la Dirigencia Nacional del Partido de la Revolución Democrática, Adriana Díaz Contreras exhortó a la ex Secretaria de Turismo del Estado de Sinaloa Rosario Torres Noriega a interponer una demanda contra el Gobernador Rubén Rocha Moya por violencia de género al destituirla del cargo para colocar a un amigo.

Rosario Torres fue destituida de su cargo al frente de la Secretaría de Turismo el pasado 25 de octubre y pasó a la oficina del Registro Público de la Propiedad y el Comercio del municipio de Mazatlán, para asignar a Luis Guillermo Benítez Torres “El Químico” al frente de la Secretaria de Turismo, acto que Díaz Contreras calificó de violencia de género.

“Desafortunadamente volvemos a ver el mismo patrón donde hay corrupción, donde no se transparentan los recursos, donde hacen renunciar a una mujer para acomodar a un amigo que está señalado por actos de corrupción y porque no ha transparentado recursos y tiene iniciadas denuncias en la Fiscalía y algunas otras en la Auditoría Superior del Estado”, señaló.

“En este caso privilegia la amistad y deja fuera nuevamente a una mujer, es violencia institucional”.

La Secretaria General del PRD exhortó a Torres Noriega a poner una denuncia por violencia de género en contra del Gobernador Rubén Rocha Moya por destituirla del cargo sin haber una razón justificada.

“Desde acá le hacemos un llamado a la ex Secretaria de Turismo para que inicie una queja, no podemos seguir permitiendo que a las mujeres se nos quite de nuestros espacios para acomodar a amigos”, expresó.

Adriana Díaz expresó que el Gobernador debería garantizar la equidad de género e igualdad de oportunidades para mujeres y hombres en la realidad como lo señala en su discurso.

“El Gobernador debería de apostarle también como así en el discurso a la paridad si sale una mujer de su gobierno tendría que ser por qué está justificada la salida de una mujer porque si no eso es violencia política”, asentó.