Aseguró que de no salir a las calles a votar otras personas tomarán la decisión por ellos, facilitando y beneficiando a quienes durante tantos años se han servido del poder no solo en Sinaloa, sino en gran parte de los estados del país, siendo el voto la revolución pacífica más importante.

“Nada, ni nadie puede con el voto informado, nuestro voto es una revolución pacífica, determinante para lograr el cambio, la transformación que requiere no solo nuestra entidad. De no salir a votar es regalarle el poder a quienes durante años se han servido de la política y no han servido con la política”, puntualizó.