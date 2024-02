Yamir de Jesús Valdez Álvarez, Abogado General de la Universidad Autónoma de Sinaloa, exigió a personal de la Fiscalía General del Estado entrar como representante legal de Marifeli Avendaño Corrales, quien fue Secretaria de Administración y Finanzas en 2023, a la cita para comparecer como testigo.

Después de cerrar el bulevar Enrique Sánchez Alonso, alrededor de 30 personas entraron a la recepción de la Fiscalía, entre ellos los involucrados, para exigir entrar a la comparecencia.

“Estamos facilitados a intervenir en todo el procedimiento por sí, en este caso a través de representante legal o a través de su asesor jurídico, como lo dispuesto a este código”, explicó Valdez Álvarez.

“Le pido de manera respetuosa y antenta, que me permita el acceso al interrogatorio o a la entrevista de la cual va a ser parte la doctora Marifeli; pues le reitero y le manifiesto, es un derecho de la Universidad Autónoma de Sinaloa”, continuó.

Magdalena Lara, de la Fiscalía Especializada en combate a la Corrupción, le mencionó que ella estaba citada para las carpetas de investigación 02 y 08 del 2023, pero como sólo iba a comparecer como testigo, el abogado no podía entrar como su representante jurídico.

“Es un testimonio libre y espontáneo que tiene que presentar ella (Avendaño Corrales), usted no tiene por qué intervenir. Una vez que ella declare, yo le puedo permitir el acceso para que revise lo que ella manifestó”, aclaró Lara.

Entre argumentos jurídicos que según respaldaban su argumento, Valdez Álvarez pidió de nueva cuenta entrar, pero esta vez, acusando a los trabajadores de la Fiscalía de no hacer valer el derecho de los universitarios.

“Toda la información que se ha pedido se ha entregado. Entonces, le pido que no falte a la verdad y en este caso, efectivamente no estoy citado porque la Fiscal General (Sara Bruna Quiñónez Estrada) y los fiscales de la Fiscalía Anticorrupción no les interesa el bienestar de la Universidad”, acusó el abogado.

La representante de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción le permitió el pase a Avendaño Corrales. Entre tanto el Abogado General de la UAS en desobediencia a las palabras Magdalena Lara, hizo valer “su derecho como universitario” de entrar con la citada a comparecer.

“Esta es la clase de servidores públicos que tiene esta Fiscalía, que tiene el Estado. Esta es la clase de servidores públicos esta Fiscalía ¿En manos de quién está la Procuración de Justicia del Estado? Secuestrada por un Secretario de Gobierno que quiere ser Senador”, señaló.

“A llamar a la Universidad enemigo del Estado, expresión que sólo se usa en los gobiernos totalitaristas y fascistas”, manifestó Valdez Álvarez.